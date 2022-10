Võru kapten Meius: meil on ühtne meeskond ja see töötab meie kasuks

"Ma arvan, et meil on selline ühtne meesond ja see töötab meie kasuks praegu. Tiimisisene keemia on väga mõnus. Kõik on lahedad kutid. Oliver Lüütsepp on selle pundi hästi tööle saanud," ütles Võru meeskonna kapten Rasmus Meius.

Võru meeskonnal puhtakujulist diagonaalründajat ei ole, kuid meeskonnatöö toimib neil ikkagi hästi.

"Me mängime selliste meestega nagu meil on ja praegu töötab, ütles Meius.

Selver/Taltechi meeskonnal oli probleeme sidemängijaga, kes ei leidnud kuidagi oma ründajatega klappi.

"Meie sidemängija ei leidnud kuidagi klappi oma ründajatega. Ehk seal taga oli ka see, et algus alustasime väga kehva vastuvõtuga. Kui ise ei saa enda asjadega hästi hakkama, siis on ka serv lihtne. Selge oli see, et nemad said paremini ründama," ütles Selver/Taltechi meeskonna peatreener Andres Toobal.

Võru meeskonna parimatena tõid Matthew Slivinski 18 punkti (+9). Hea esituse tegi rünnakul ka Devin Põlluste, kelle arvele jäi 12 punkti.

"Ju siis me oleme midagi õigesti teinud. Enne kahte esimest mängu me ülemäära suuri koormusi trennis peale ei pannud. Proovisime hoida värskust nii kehas kui peas. Tundub, et see tõi meile edu," ütles Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp.