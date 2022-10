Naiste jalgpallikoondis alustab Balti turniiri võidumõtetega

Eesti naiste jalgpallikoondis sõitis Tartusse selge sooviga võita kaheksa-aastase vahe järel Balti turniir. Selline eesmärk seati juba jaanuaris esimeses ühislaagris ning siht pole muutunud ka pärast septembris lõppenud MM-valiksarja, kus kümnest mängust võideti kaks.

"Ootused on väga kõrged, me juba aasta alguse laagris panime paika, et meie selle aasta suureks eesmärgiks on Balti turniiri võit," rääkis koondise ründaja Signy Aarna. "Ma arvan, et need mängud tulevad pigem võrdsed, sest see on meie tase, need on meie vastased. Need me lihtsalt peame ära võitma: see on meie mäng."

Peatreenerid Anastassia Morkovkina ja Sirje Roops said enda käe alla kõrgelt motiveeritud koosseisu. "Kõik tulevad hea meelega koondisesse, kõik tahavad võita," kinnitas Morkovkina. Väravavaht Karika Kork tuli hea vormiga Rootsi kõrgliigast, sest on saanud kuu jooksul IFK Kalmari ridades järjest tugevaid mänge.

"Tase on väga kõrge ja allahindlust ei tehta, kõik vead karistatakse ära," tõdes Kork. "See ongi ju Euroopa tippjalgpalli koht, kus mängitakse ja ennast saab tõsiselt proovile panna. Kõik need mängud arendavad kindlasti nii vaimselt kui füüsiliselt ja näitab ära selle taseme, kuhu jõuda tahaks.

Mullu jäi koondis penaltiseerias alla Fääri saartele, kuid mängis pronksimatšis üle Läti. Nüüd minnakse esmalt poolfinaalis kokku Leeduga, kel kanda tiitlikaitsja koorem.

"Kindlasti me peame väga hästi kaitsma, sihikindlalt ründama ja ilusti valdama palli. Kui kõik on tasakaalus, siis kõik läheb hästi," sõnas Morkovkina.