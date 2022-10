Võru VK naasis pikalt pausilt võidukalt, minnes Balti liigas liidriks

Liigatabelis on Võrul seega kirjas kolm punkti, mis annab neile ka esikoha. Laupäeval alistas liiga avamängus Selver/TalTech 3:2 tiitlikaitsja Tartu Bigbanki ja hoiab Võru järel teist kohta. Läti klubid peavad esimesed mängud järgmisel nädalavahetusel, vahendab volley.ee.

Järgmine kohtumine peetakse kolmapäeval, 5. oktoobril samuti Võru spordihoones, kui kell 19.00 võõrustatakse Selver/TalTechi.

Barrus Võru VK resultatiivseimaks tõusis ameeriklane Matthew Slivinski 15 punktiga (+4), 11 punkti (+1) lisas Devin Põlluste ja 10 (+3) Rasmus Meius. Võru vastuvõtt oli 62%, rünnak 36%, blokiga teeniti 13 punkti (neli blokki pani Sten Perillus) ning servijoone tagant saadi neli punkti ja eksiti 16 servil.

Pärnu meeskonna edukaim oli 13 punktiga (-2) Kaur Erik Kais, 12 punkti (-2) panustas Tony Tammiksaar ja 10 (+0) Ivory Õuekallas. Pärnu vastuvõtt oli 71%, rünnak 33%, blokiga saadi kaheksa punkti nagu ka serviga (vigu tehti 21).

Oliver Lüütsepa juhendatav Võru meeskond suutis pärast kaotatud avageimi oma mängu paremini käima saada, domineerides viimast vaatust juba väga kindlalt. Suurt tuge saadi ka saalis olnud häälekalt publikult. "Mul on hea meel selle tulemuse ja selle mängu ja selle vahva publiku üle. Ärevus oli sees enne, et kuidas kõik õnnestub, aga arvan, et täna võib rahul olla," sõnas Lüütsepp mängujärgses intervjuus.

"Olime alguses selgelt närvis, meestel oli külm higi otsaees time-outi ajal ja käsi natuke värises mõnel mehel. Aga see käib asjaga kaasas ja õnneks me saime sellest üle. Kosusime, natukene rahunesime, teises geimis tuli hoopis teine mäng ja kokkuvõttes me mängisime väga kannatlikult. Kui vaadata rünnakuvigade arvu, siis on selge, et meie olime kannatlikud, omavigu ei teinud ja lasime vastasel eksida. Ma arvan, et see oli mängu võti. Tahaks realiseerimisprotsenti suuremaks, aga teeme tööd ja näeme vaeva ja täna oleme rahul selle tulemusega," lisas peatreener, kes tunnustas eraldi libero Cris Karlis Leppa, kes vaatamata sõrmevigastusele otsustas siiski mängida.

"Ta võttis ise endal üleeile kipsi maha ja ütles, et lähme mängime. Väga hea meel, et see sõrm terveks jäi, müts maha selle Saaremaa mehe ees," lisas Lüütsepp.

Pärnu meeskonna peatreener Toomas Jasmin tegi oma rollis debüüdi. Ta tõdes, et vastasel oli veidi rohkem kogemust. "See, et esimese geimi suutsime hästi mängida ja seejärel täiesti ära kukkuda, olin selleks tegelikult valmis. Kuna tegu on noorte poistega, siis paraku selliseid hetki tuleb ette. Võib-olla Võrul oli grammi võrra rohkem seda kogemust ja koduseinad ka muidugi, mis aitavad selliste pikkade pallivahetuste puhul," kommenteeris Jasmin oma esimest mängu peatreenerina.