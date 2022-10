SuperCar klassis triumfeerinud Tamm: tulime eesmärgiga võita tiitel

Võimsaimate autode klassis SuperCar võitis nii viimase etapi kui meistritiitli 18-aastane Maiko Tamm (Mitsubishi Lancer Evo VIII). "Üldiselt olen hooajaga rahul, aga alati leidub detaile, mida saaks paremini teha," sõnas Tamm. "Hooaeg õpetas sihikindlust ja rahulikuks jäämist. Stabiilsus suurenes eelmise aastaga võrreldes oluliselt."

"Eelmine aasta jäime ühe punktiga neljandaks ja see tegi meid tugevamaks. Tulime selle eesmärgiga, et võita Eesti meistritiitel siit ära," lisas Tamm.

Osavõturohkeimas Crosskart Xtreme klassis võitis 48 võistleja seas meistritiitli Markus Abram (LifeLive TN5), kes viimasel etapil lõpetas finaali kuuenda kohaga. "Tiitli tõi stabiilsus. Alati ei pea kõige kiirem olema, vaid tuleb sõita stabiilselt. Ma vist ei olnud ühelgi võistlusel kõige kiirem, aga alati võtsin vajalikud punktid ära," lisas Abram. Etapil oli selles klassis võidukas soomlane Pasi Penttinen (SpeedCar Wonder).

Klassis Super1600 võitis Eesti meistritiitli varasemalt Läti-Leedu rallikrossi meistrisarjas esikoha saavutanud Marko Muru (Honda Civic). "Hooajaga jäin rahule. Eesti meistrivõistlustel oli alguses raskusi tehnikaga, kuid hooaja edenedes saime ikka kõik tööle ja tiitel tuli ära," lausus Muru, kes sai viimasel etapil leedulase Rytis Rutkauskase (Audi A1) järel teise koha.

TouringCaris tuli Eesti meistriks viimasel etapil tehnilistel põhjustel katkestanud Rommi Pukk (BMW 120), etapi võitis hooaja kokkuvõttes kolmanda koha saanud Andreas Aruaas (Ford Fiesta Mk6). "Arvan, et mul läks meistritiitel Kehala etapi ebaõnnestumise nahka. Viimasel hetkel avastasime, et üks esiamortisaator on katki, lasime küll remontida, kuid töö ebaõnnestus. Esiamortisaatorid Kehalas sisuliselt ei toiminud," lausus Aruaas.

Klassis Junior1600 oli Robin Allik (Honda Civic) Eesti meistritiitli kindlustanud juba enne viimast etappi. "Õppisin autot ja radu tundma, aasta andis palju kogemusi," sõnas Allik, kes plaanib järgmisel aastal startida Super1600 klassis. Pärnus saavutas etapivõidu Albert Pärtelson (Honda Civic).

Ka teises noorteklassis Crosskart 125 oli meister selge enne viimast etappi. Armin Raag (CK 125) oli konkurentidele püüdmatus kauguses, kuid võitis ka Pärnu võistluse. "Finaali start oli hea, jokkeriringiga sai rivaal küll vahepeal mööda, kuid õnnestus ikkagi võita," lausus Raag. "Tänan oma isa, kes mulle selle hooaja võimalikuks tegi ning toetajaid."

Crosskart 650 klassis oli nii etapil kui üldkokkuvõttes parim Laur Langeproon (CK 650), kes kogus võrdse arvu punkte Karl Martin Milistega, kuid määravakas said kõrgemad kohad etappidel. "Kiirusega olen küll üldjoontes rahul, aga treenima peaks järgmisel aastal rohkem. Näen, et on ruumi aegade parandamiseks," rääkis Langeproon.

Eesti meistrivõistlused rallikrossis koosnesid kuuest etapist, mis sõideti Kulbilohus, LaitseRallyPargis, Missos, Kehalas, Piirojal ja Porsche Ringil.

Eesti meistrivõistluste esikolmikud:

Junior1600: 1. Robin Allik 125 punkti, 2. Albert Pärtelson 99, mõl Honda Civic, 3. Laur Johannes, Lada Kalina 98.

Super1600: 1. Marko Muru, Honda Civic 128, 2. Kevin Allik, Mitsubishi Colt 114, 3. Rytis Rutkauskas, Audi A1 110.

SuperCar: 1. Maiko Tamm, Mitsubishi Lancer Evo VIII 121, 2. Tõnu Peek, Mistusbishi Lancer Evo IX 97, 3. Mart Tikkerbär, Mitsubishi Lancer X 84.

TouringCar: 1. Rommi Pukk, BMW 120 129, 2. Priit Rebane, Volvo C30 125, 3. Andreas Aruaas, Ford Fiesta MK6 119.

Crosskart Xtreme: 1. Markus Abram, LifeLive TN5 302, 2. Tamo Toodo, SpeedCar Wonder 297, 3. Peeter Rüütel, Semog Bravo Sport 286.

Crosskart 125: 1. Armin Raag 325, 2. Rasmus Tsirna 296, 3. Jonathan Lee Mäe 294, kõik CK 125.

Crosskart 650: 1. Laur Langeproon 319, 2. Karl Martin Miliste 319, 3. Margus Miliste 294, kõik CK 650.

EMV VI etapi tulemused:

Junior1600: 1. Albert Pärtelson, 2. Laur Johannes, 3. Robin Allik.

Super1600: 1. Rytis Rutkauskas, 2. Marko Muru, 3. Kristjan Kutsar, Ford Ka.

SuperCar: 1. Maiko Tamm, 2. Kevin Allik, Mitsubishi Lancer Evo V, 3. Raini Roomets, Škoda Fabia RR

TouringCar: 1. Andreas Aruaas, 2. Kristaps Grunte, BMW 120, 3. Rauno Rappu, Lada 2105.

Crosskart Xtreme: 1. Pasi Penttinen, SpeedCar Wonder 2. Romet Tsirna, LifeLive TN5, 3. Tamo Toodo.

Crosskart 125: 1. Armin Raag, 2. Rasmus Tsirna, CK 125, 3. Jonathan Lee Mäe.

Crosskart 650: 1. Laur Langeproon, 2. Karl Martin Miliste, 3. Peep Langeproon, CK 650.