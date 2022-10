Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

Tallinn International Horse Show raames peetud kuue takistusega sõidu võitis Deily Aul, kes ületas hobusega Very Charming ainsana puhta tulemusega takistuse kõrgusega 190 cm.

Teist kohta jäid jagama 190 cm maha ajanud Mirell Luts hobusega Momentum ja Leedu sportlane Irmantas Grikienis hobusega Jump of Ckv. Kokku sõideti võistluse raames neli vooru. Võistluse algkõrguseks oli 150 cm.

Kuue takistusega sõidule eelnenud 145 cm ümberhüpetega sõidu võitis soomlanna Susanna Granroth hobusel l'Espoir Van Dorperheide. Sõidus saavutas teise koha Uzbekistani esindaja Abdurakhmon Abdullaev hobusel Go Four It B vaid napilt alla sekundi aeglasema ajaga ümberhüpetel. Kolmanda koha saavutas taaskord Soome esindaja Janna Jensen hobusel Hamont. Parima eestlasena olid Renek Rosenberg ja CC Skyfall TT kaheksandal auhinnalisel kohal.

6- ja 7-aastaste noorte hobuste parkuuri kõrgusel 130/135 cm võitis leedulane Lukas Civinskas hobusega Connor C. Teise koha saavutasid samuti Leedut esindanud Kristupas Petraitis ja Chiko. Kolmandaks tulid soomlanna Tuisku Kivikoski-Vainio ja I'm Yours. Eesti parimana lõpetas Mariah Orover hobusega I'm Aljana Special neljandal kohal.

Päeva esimese ala, kiirusparkuuri kõrgusel 135 cm, võitis Soome juuniorsportlane, 15-aastane Jone Illi hobusel Eolita L. Sõidu teise ja kolmanda koha saavutasid Leedu sportlased Andrius Petrovas hobusega Sherlock ning Matas Petraitis ja Cornetś Cloud. Eestlaste parima tulemuse sõitsid välja Susan Kaleta ja Gidion B, kes tulid puhta sõiduga auhinnalisele neljandale kohale.

Laupäeval peeti Tallinn International Horse Show raames ka harrastajate ja amatööride võistlus, kus harrastajate parimana saavutas esikoha Brigitta Vanker hobusel Hemingway. Amatööride võistluse võitsid Catlin Vatsel ja Heliini.

Tallinn International Horse Show läheb pühapäeval edasi takistussõidu maailmakarika etapiga.