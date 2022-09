Paul Argus: atmosfäär on siin midagi erakordset

Esimene päev rahvusvahelist ratsavõistlust lõppes eestlastele suurepäraselt, kui päeva põhisõidus noppis võidu endale kodupubliku ees sõitnud Paul Argus hobusel Jay Z bee.

"Äge, et rahvas elab väga kaasa ja siin on ikkagi see atmosfäär on midagi erakordset. Sellist feelingut kuskil mujal võistlustel ei saa kahjuks, et äge igal juhul," kommenteeris Argus.

Pingelises 140 sentimeetri kõrguses parkuuris tuli läbida kaks osa, millest teine kiirusele. Toetava publiku taustal suutiski kõige kiirem olla just Argus, edu järgnevate ees oli väga napp, vähem kui sekund.

"Tegelikult hobusega esimene faas oli natukene konarlik, aga teises faasis me võtsime ennast kokku ja see sujus väga hästi. Ütleme keerulisem osa oli teise faasi saada puhta sõiduga, see oli minu jaoks palju keerulisem," lisas Argus.

Laupäeval jätkuvad võistlused, kui kavas on maailmakarika etapp koolisõidus ning pühapäeval MK-etapp takistussõidus.