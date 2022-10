Ellermann Horse Show'st: see on nii äge, et mul tuleb pisar silma

Reedese lühikava järel kolmandat kohta hoidnud Dina Ellermann ja Finalist tegid ka laupäeval tugeva sõidu ja said tulemusega 71,235 protsenti tugevate rootslannade Jennie Larsoni ja Jeanna Hogbergi järel kolmanda koha.

"Ma kindlasti pean väga rahule jääma, sest see oli temaga koos meil esimene suur sisevõistlus. Siiamaani on meil stardid olnud ainult välitingimustes ja temaga meil koostöö on suhteliselt lühike olnud," rääkis Ellermann.

Oma põhihobuse Donna Annaga ei saanud Ellermann seekord võistelda, sest hobuse tervis seda veel ei lubanud. Finalistiga on ta veel vähe harjutada saanud, aga näeb ratsul juba head tulevikupotentsiaali.

"Ta on hästi elegantne ja pilkupüüdev. Mulle ta väga meeldib, ta on hästi heatahtlik ja selline natuke pabistaja tüüp ka, samas kui ta usaldab, siis ta ikka nii üritab ja üritab sinust aru saada - et väga tark hobune on ta!"

Ellermannil jagub ikka tahtmist ja energiat iga aasta Horse Show'l kaasa võistelda, sest siinse õhkkonna teeb tema sõnul täiesti eriliseks publik.

"Need, kes kõik kaasa elavad ja siia kohale tulevad, saavad oma sõpradega kokku, tulevad perega - nad naudivad kõige vingemat nädalavahetust terve aasta peale, mis siin on. Meie, hoburahvas, hoiame kokku, see tunne... siis sa tahadki kogu aeg endast maksimumi anda, et mul tuleb pisar silma. See on lihtsalt nii äge," rääkis Ellermann.

Takistussõidu maailmakarikaetapp peetakse Horse Showl pühapäeva õhtul.