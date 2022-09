Võrkpalli Balti liiga uue hooaja algul lähevad vastamisi Eesti klubid

Eelmisel hooajal võitis Balti liiga Tartu Bigbank, kes alistas finaalis Tallinna Selveri, kes tänaseks on moodustanud TalTechiga uue ühendklubi. Kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones algab kell 17.00.

Tiitlikaitsja Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles avamängu eel, et ootusärevust on palju. "Kontrollmängudes oli hea, et saime erinevate Soome tiimidega mängida ja need näitasid, et Soome liiga tase on ikkagi kraadi võrra kangem ja neid võita on raske. Vahetasin palju, tahtsin erinevaid asetusi katsetada ja anda kõigile võimalust. Oli asju, mis logisesid ja mäng kõikus üles-alla, aga see on loomulik. Stabiilsust on juurde vaja, kuid see on hooaja alguses normaalne. Kaks asja, mis meil hästi toimivad on serv ja enamjaolt olime head ka vastuvõtul. Logisev osa oli sidemängija ja ründaja koostöö ja heade pallide realiseerimine," sõnas Rikberg esimese kohtumise eel oma meeskonna seisu kohta.

Selver/TalTechi peab Tartu juhendaja kõvaks pähkliks, mida pureda. "Usun, et tuleb väga huvitav mäng. Ei julge mina küll ennustada, kas see tuleb tasavägine või väga ühekülgne ja kes võiks peale jääda. Ootusärevust on palju. Neil on kõrgetasemeline tempoosakond, korralikud liberod, suurim ootamise koht on sidemängija, et milline tema tase on ja kuidas koostöö teistega sujub. Koosseis on neil kahtlemata korralik, natuke nagu meil, kus pingilt on tuua üksikuid vahetusi ja need on noored ja vähe kogenud," lisas peatreener.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal ütleb, et kohe tugeva vastasega mängimine lisab motivatsiooni. "Kuna korralikult oleme saanud kogu meeskonnaga vähe trenni teha, siis see annab tunda. Kontrollkohtumistes soomlaste vastu olid esimesed mängud väga head ja sellest võis teatud rahulolu tekkida, et kas nii lihtsalt tulebki. Aga Võru vastu juba oli näha, et nii lihtsalt need asjad ikkagi ei käi. Meeskonnast käis viiruselaine üle ja Võru vastu olime raskustes, aga seda pigem enda asjadega," kommenteeris Toobal esimesi mänge.

Toobal peab üheks olulisemaks teemaks sidemängija koostööd ründajatega. "Oleme viimase nädalaga proovinud sidemängija ja ründajate vahel koostööd leida, läheb vaikselt paremaks. Hooaja algus on alati keeruline, saime nii viimasel hetkel sidemängija paika. Tartu vastu lähme võitlema ja head esitust tegema. Kindlasti on see motiveeriv, et kohe tuleb väga tugev vastane. Nagu hooaja avaüritusel oli näha, siis keegi ei taha favoriidikoormat endale võtta, aga homme lähme kindlasti punktide järele, vähemat ei saa tahta," ütles Toobal.

Tartu meeskonda iseloomustab ta järgmiselt: "Kõik on mänginud seda liigat, paljud ka koos mänginud. Side on uus selle pundi jaks, aga Markkus Keel on osade tempodega koondises koos mänginud ja Taavet Leppikuga samuti. Usun, et see pool neil väga vaevaline pole."

Barrus Võru VK peatreener Oliver Lüütsepp ütles esimese kodumängu eel, et enim teevad muret vigastused. "Mure on see, et ei saa täies koosseisus mängida, kuna lätlasest diagonaal Edvarts Buivids pole mänguvalmis. Tal oli suvel operatsioon ja pole veel taastunud. Aga see oli meile teada mure ja oleme sellega arvestanud. Enne Gutmanni turniiri murdis aga libero Cris Karlis Lepp sõrmeluu ning see on probleeme valmistanud, sest ta on tähtis lüli meeskonnas. Nüüd peame lappima seda positsiooni nurkadega ja oleme Jarek Jänese duubelmeeskonnast seetõttu appi kutsunud," kirjeldab juhendaja hetkeseisu, ent leiab ka positiivset.

"Positiivne on see, et koht, kus me poolteist kuud tagasi alustasime ja kuhu tänaseks oleme jõudnud, on nagu öö ja päev. Oleme väga suure sammu edasi teinud. Esimesed pallitrennid olid ikkagi üsna kohutavad ja hea on näha, et hetkel oleme hooajaks valmis, kui vigastused välja arvata."

Esimese vastase ehk Pärnu meeskonna tegemisi veel ülemäära palju analüüsitud pole, sest meeskond on alles komplekteeritud, kui sel nädalal liitus kaks brasiillast. "Keskendume rohkem oma asjadele, pole uusi mehi ju veel näinudki. Usun, et Richard Voogel ja Kaur Erik Kais püüavad mängu üsna kiireks ajada, aga eks me peame mängu ajal kohanema," lisas Lüütsepp, kes loodab, et Võru inimesed leiavad tee saali meeskonda toetama ja tekib ühtne kogukonnatunne. "Väike värin ja ootusärevus on hinges ikka, sest ei oska aimata, kui palju inimesi avamängule tuleb. Aga ma tõesti loodan, et me suudame end Võru inimeste jaoks atraktiivseks mängida."

Pärnu VK peatreenerina pühapäeval debüüti tegev Toomas Jasmin ütles, et meeskonna üheks iseloomustajaks võiks saada emotsionaalsus. "Kontrollmängudest Soomes jäi hea mulje. Olek platsil võistkonnana oli parem, kui Pärnus peetud kohtumistes, aga seal olid Jörgen Vanamõisa ja Allar Keskülla puudu. Nüüd on nemad samuti tagasi ja saame ehk emotsiooni uuesti üles. Emotsionaalne mäng võiks meie meeskonda hakata iseloomustama küll, sest hetkel kindel liider puudub ja tiimi ühtne mäng ja kokkuhoid võiks meid aidata," rääkis Jasmin.

Meeskonnaga alles hiljuti liitunud brasiillased juhendaja sõnul veel nädalavahetusel ei mängi. "Peame Eesti poistega hakkama saama."

Jasmini sõnul näitasid hooajaeelsed mängud, et hädas ollakse oma serviga. "Liiga palju eksimusi tuli sisse. Rahul saab aga olla kaitsemänguga, millega oleme ka palju tööd teinud, et pallid mängus püsiks."

Peatreenerikarjääri esimese mängu eel Jasmin veel suurt ärevust ei tunne. "Eks see tuleb mängueelsel ööl sisse. Aga ootan huviga esimest kohtumist ja loodan, et see tuleb võistluslik ja et kummalegi poole poleks tulemus 3:0. Usun, et meie ja Võru oleme üsna võrdsed meeskonnad ja see lubab tasavägist mängu oodata," lisas peatreener.