Lüütsepp: võrkpall tuleb hoida Võrus au sees

Seitsmeaastase pausi järel naaseb Eesti klubivõrkpalli kõrgeimale tasemele Võru tiim. Barrus Võru VK all üles astuvat meeskonda juhendab peatreenerina sealtsamast pärit Oliver Lüütsepp, kes on teinud edukat karjääri Tartu Bigbankis ja ka Soome klubis Akaa-Volley.

"Mõtted on igasugused. Esiteks tahaks, et hästi käivituks meie meeskonnamäng. Teiseks, et see kohalikule inimesele läheks korda ja inimene leiaks tee saali," lausus Lüütsepp ERR-ile. "Need kaks asja käivad käsikäes: kui sportlik pool on tubli ja emotsiooni pakkuv, küll siis tuleb publik ka saali. Võrkpall tuleb hoida Võrus au sees."

Võru Barruse plaan on esialgu seatud kolmele aastale. "Otse loomulikult näeme, et klubi jääbki meistriliigasse nagu ta oli aastatel 2002-2015. Et seitsmeaastast auku enam rohkem ei tuleks ja kinnitame kanda kõrgliigas."

Kuigi Võru näol on tegemist Eesti võrkpallis teada-tuntud kantsiga, siis meeskonna selgroo moodustavad hetkel siiski mujalt pärit mehed. "Tänasel hetkel on toodud poisse üle Eesti kokku, kolm tükki ka välismaalt. Võrust on selle tasemega mängijaid tänasel hetkel raske leida," sõnas Lüütsepp.

Ta loodab, et võistkonna kõrgliigasse naasmine ergutab kohalikke, kellest mõned jõuavad lähiaastatel ka põhivõistkonda. "Täna on meil võistkonna nimekirjas muidugi võrukaid koos farmklubi mängijatega kuus-seitse. Aga ei saa lubada, et võrukad kogu aeg platsil on - paraku seis on selline."

Pika pausi järel kõrgliigasse naasmine tekitab alguses kindlasti elevust, aga teiseks hooajaks võib uudsuse võlu olla kadunud. Kuidas siis edasi minna?

"Kui Soomes töötasin, siis olin ka esimene aasta väga ambitsioonikas ja meil oli klubi, mis oli aasta varem esiliigast tõusnud. Kui mina sinna läksin, lõpetasid nad hooaja 11. kohal. Kui mina tulin, siis järgmine hooaeg olime kuuendad," vatas Lüütsepp.

"Olin natuke pettunud. Klubi juht ütles, et kõik on väga hästi - kui sa oleksid medalile jõudnud, mis me siis järgmine aasta teeme? Inimesed tahavad, et kogu aeg läheks paremaks."

"Üritame teha hästi, aga anname ka endale aru, et peame vaatama pikka jooksu, et vau-efekti ära kasutada, kuidas hoida taset ja järgmine aasta veel paremini teha," sõnas Lüütsepp. "Oleme selle peale mõelnud."

