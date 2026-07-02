VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

Jalgpalli MM-i USA ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel peetud kohtumises Folarin Balogunile näidatud punane kaart oli endise tippkohtuniku Andy Daviese hinnangul ekslik ning vastuolus videokohtuniku protokolliga.

Juhtum leidis aset kohtumise 64. minutil, kui USA ründaja Balogun ja Bosnia kaitsja Tarik Muharemovic võitlesid palli pärast.

Videokohtunik Juan Ernesto Soto Arevalo soovitas väljakukohtunik Raphael Clausil olukorda monitorilt üle vaadata, et hinnata võimalikku tõsist viga. Pärast korduste vaatamist otsustas Claus Balogunile punase kaardi anda.

Daviese hinnangul ei olnud tegemist eemaldamist vääriva rikkumisega.

"Balogun võib tunda end ebaõiglaselt kohelduna. Minu hinnangul ei olnud see punase kaardi vääriline rikkumine. Kuigi kontakt nägi aegluubis halb välja, oli see kahe mängija tavapärase pallivõitluse käigus tekkinud õnnetu kokkupõrge," kirjutas endine Premier League'i kohtunik Davies videokohtunike otsuseid analüüsivas ülevaates.

Davies kritiseeris ka videokohtunike tegevust. Tema sõnul tugines VAR oma soovituses peamiselt aegluubis näidatud kordustele, kuigi neid tuleks kasutada eelkõige kokkupuutepunkti tuvastamiseks, mitte rikkumise raskuse hindamiseks.

"VAR andis kohtunikule soovituse aegluubis korduste põhjal, mis ei ole kooskõlas VAR-i protokolliga. Kui kohtunikule selliseid pilte näidata, on väga raske mängijat väljakule jätta," märkis Davies.

Baloguni eemaldamine tähendab, et USA ründaja peab järgmise kohtumise vahele jätma juhul, kui ameeriklased pääsevad turniiril järgmisse ringi.