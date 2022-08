Eva-Lotta Kiibus vahetas treenerit ja asub harjutama Hollandis

Praeguseks vaid 26-aastane Kennes on meesüksiksõidus paljukordne Hollandi meister ja osalenud mitmetel Euroopa meistrivõistlustel, kuid neil 20 parema hulka pääsenud ei ole. Tipptasemel sportlaskarjääri lõpetas ta alles paari hooaja eest.

Millised on muudatused ja miks?

Hollandisse ja Hollandi treeneri käe alla – Thomas Kennes. Pärast operatsiooni oli aega mõelda, kuidas ja kas üldse edasi. Sain kohe aru, et tahan kindlasti jätkata. Aga tuleb teha muutusi ja astuda samme, mis neid kaasa toovad. Tundsin, et vanaviisi enam edasi ei saa. Tahan rohkem areneda. Tahan haarata kinni kõikidest võimalustest, mis elu pakub. Seda ma tegin, see võimalus avanes. Mõtlesin pikalt, sest ega sportlaskarjäär ei ole selline, et lihtsalt emotsioonide pealt otsustada. Palju tuli kaaluda, kõik variandid läbi käia, lõpuks tegin sellise otsuse ja olen väga rahul.

Kuidas leidsid Hollandi lahenduse ja noore treeneri?

Ma ütleks selle kohta - saatus. Suvises laagris kohtusime ja klapp oli kohe olemas. Ma ei oska öelda, millised kaardid universum kätte mängis. See lihtsalt tuli ja ma haarasin sellest võimalusest kinni.

Kus täpsemalt treenima hakkad ja mida uus graafik kujutab? Kui palju on töörühma lisaks noorele peatreenerile?

Minu ümber saab olema viis-kuus Hollandi tiimi liiget. Ma ei rühi enam üksi. Hakkan reisima kahe linna vahel: Breda ja Heerenveen. Hollandis valikut on. Head, uhked ja uued jäähallid. Hetkel on plaan selline.

Mille poolest see valik väga hea on?

Treeninggrupp ja muidugi ka... ega ma treenerit uitmõtte pealt ei valinud. Väga motiveeritud ja motiveerib ka mind. Tänapäevane mõtlemine. Väga uuenduslikud tehnikad ja nii edasi. See kõik tundub praegu väga hästi töötavat.

Mida sellest Hollandi süsteemist saad veel võtta?

Tean seda, et jääd on rohkem, jäähallid on võib-olla suuremad, aga eks põhiline on see, mida ise seal tegema hakkan.

Kuidas sul jalaoperatsioonist taastumine läks?

Taastumine läks hästi, sest nüüd olen juba terve suve trenni teinud. Aga pea kolm kuud olin jäält eemal. See oli midagi, mida ma pole varem kogenud ja loodan, et ei pea enam ka kunagi kogema. Et ma operatsiooni tõttu olen jäält nii kaua eemal. Aga Madis Rahu tegi väga hea töö, olen väga-väga tänulik. Loodan, et jalg püsib korras. Hetkel on ta hästi vastu pidanud. Loodan, et see jätkub ka.

Kuidas suvised treeningud on kulgenud? Kus ja mil moel ja kes sulle taustaks veel abis on?

Suvel veetsime pool aega Eestis ja siis olime kuu aega Hispaanias ja Prantsusmaal. Kindlasti pean siinkohal tänama... ma ei nimetaks seda taustatiimiks, aga olen väga tänulik Anna Levandile. Selle suure tehtud töö eest, nende kõigi aastate eest, nende saavutuste eest. Mul ei ole mitte midagi halba öelda, olen südamest tänulik. Meie koostöö lõppes heal ja positiivsel noodil.

Seitsmendast eluaastast siiamaani ta sind juhendas. Võtsid rahulikult sellise otsuse vastu või panid lauale, et tahad muutust?

Täiskasvanud inimesed. Siin ei tulda jalaga uksi lahti lööma. See on spordikarjääris paratamatus. See on minu karjäär ja mina teen neid otsuseid, mida ise soovin. Kindlasti Anna oli ka mõistev ja saab sellest aru. Võimalustest tuleb kinni haarata, et areng toimuks edasi.

Kas sul on koreograaf jätkuvalt Benoit Richaud?

Just! Tänu sellele, et lähen Hollandisse treenima, siis see on mulle üks väga suur boonus, sest ka tema käib väga tihti Hollandis ja Belgias. Ehk siis saame koostööd suurendada.

Milline uisutaja tahad Hollandis treenides olla?

Ma arvan, et kõige suurem uuendus saab olema – ise rohkem treeninguid nautida! Kogu seda protsessi nautida. Eriti viimane hooaeg enne olümpiat oli lihtsalt eesmärgi poole rühkimine. Pärast seda oli aega mõelda, mille ja kelle jaoks seda teen. Et rohkem sellest protsessist ise naudingut saada. Viimased kaks nädalat olen sellise mõtteviisiga trenni teinud ja areng on ka kohe näha.

Kas sul on teada ka võistlusgraafik?

Septembri lõpus teen üle pika aja oma esimese võistluse, Saksamaal. Endale suuri pingeid peale ei pane, sest võistluspaus on olnud üle poole aasta. Üritan oma asju teha.

Kui vaadata tervikuna, siis sul on gümnaasium seljataga ja astusid Tartu Ülikooli. Mida täpselt õppima ja kuidas õppetöö välja näeb, kui treenid Hollandis?

Eks sellega on päris keerulised lood. Tuleb õppida kuidagi hakkama saama. Läksin õppima riigiteadusi. Loodan õppejõudude mõistvale suhtumisele ja omavahelisele kommunikatsioonile, et see distantsilt tehtud saada.

Kindlasti on hooaja eesmärk ka tiitlivõistlused. Kodune konkurents on tugev. Kas sul on siht üks-kaks-kolm ka olemas?

Kohtade mõttes ei ole mitte mingisugust sihti. Kuu aega tagasi hoidsin kahe käega peast kinni, et kuidas ma üldse tagasi tulen, kui ma polnud nii kaua uisutanud. Nagu näha, siis töö kannab vilja ja tulen vaikselt-vaikselt tagasi. Ma arvan, et keskendungi rohkem iseenda sooritusele kui kohtadele või punktidele.

Mis päevast töö Hollandis lahti läheb?

Eks see kõik veel selgub, aga... pooleteise nädala pärast. Septembri lõpuks olen kindlasti juba seal.