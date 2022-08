Kennes Kiibusest: ta on väga töökas ja motiveeritud

Eesti iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus ei jätka enam treenimist Anna Levandi all. Uueks treeneriks on Hollandi päritolu Thomas Kennes, kes lõpetas paar aastat tagasi profikarjääri iluuisutajana.

Thomas Kennes. Olete väga uus treener iluuisutamise maailmas ja samuti ka Eesti publiku jaoks. Kuidas ennast tutvustaksite?

"Jah, see on minu jaoks väga uus asi. Olen kaks aastat treenerina töötanud. Lõpetasin uisutamise 2020. aasta detsembris. Kuus kuud hiljem hakkasin töötama Lindsay van Zunderti treenerina, kes on meie parim Hollandi uisutaja. Kodus on mul suur grupp uisutajaid, kus on nooremad uisutajad. Sellega praegu tegelengi.

Kui palju teil õpilasi on? Mis on teie eesmärgid?

Arvan, et mul on kodumaal olevas klubis umbes 20 õpilast, kes tahavad võistelda erineval tasemel. Minu eesmärk on kõigist parim välja tuua. Asi pole ainult selles, et saada parimaks. Tahan neis parima välja tuua ja teha nii palju, kui suudan.

Eva-Lotta treenimine on midagi uut ja riskantset.

Kindlasti on see risk, aga arvan, et see on pigem väljakutse. Usun, et meil on hea arusaamine üksteisest. Tahan lihtsalt temaga palju töötada ja näha, kui kiiresti suudame areneda. Esialgu peame vaatama, et vigastusi ei tuleks.

Kuidas te näete teda iluuisutajana? Mida tahaksite muuta ja arendada?

Näen, et ta on töökas ja väga motiveeritud. Tahan seda nii hoida. Tahan pigem detaile muuta, mis muudaksid ta enesekindlamaks. Peale hooaega vaatame, mida veel muuta, et paremaks saada.

Te töötate kahes erinevas linnas.

Peame plaani välja töötama. Olen Hollandis ja väga hõivatud seal. Praegu on tema siin. Viimased kaks ja pool nädalat oleme rääkinud interneti kaudu, mis töötas tegelikult päris hästi. Peame vaatama, kuidas see toimima hakkab. Kavad jäävad samaks nagu eelmisel aastal ehk seal ei ole suuri muutusi. Praegu on oluline, et ta leiaks oma enesekindluse.