U-18 koondis tunnistas Poola eakaaslaste nappi paremust

Avamängus võõrustajatelt 0:3 kaotuse saanud Eesti oli seekord kenasti mängus sees, ent kohtumise saatuse otsustas esimese poolaja viimasel minutil löödud värav, mille autoriks oli Mateusz Kowalski. Vastased pääsesid kaitseliini selja taha jooksma ja realiseerisid tekkinud võimaluse, vahendab jalgpall.ee.

Koondise peatreener Joel Indermitte tõdes, et tänane mängupilt oli eestlaste poolt vaadatuna positiivne. "Arvan, et mängisime hea ja võrdse partii tugeva jalgpalliriigi vastu. Oli täiesti võrdne kohtumine ja kohati suutsime isegi paremini mängu kontrollida. Esimesel poolajal olime palliga domineerivam ja ladusam pool. Selle koha pealt jään kindlasti esitusega rahule," sõnas Indermitte.

"Ainsana on kahju sellest, et me ei suutnud sellest mängust punkti saada. Oli selleks paar väga head võimalust, aga kahjuks täna ei õnnestunud. Kiidan kindlasti poiste hingestatust ja seda, kuidas taktikalisi ülesandeid täideti."

Turniiri viimane mäng ootab Eestit ees pühapäeval, 25. septembril, kui kell 19.15 on vastaseks Šotimaa.

"Esmajoones tuleb vaadata, milline on mängijate füüsiline seis, sest meil on kaks väga kõrge tempoga mängu selja taga. Peame vaatama, kes on värsked ja mänguvalmis. Viimases kohtumises peame julgelt mängima, tahame väravaid lüüa ja minna tulemust püüdma," lausus peatreener.

Prantsusmaal Limoges'i linnas toimuv turniir on oma taseme poolest kõrge, sest vastasteks on oma vanuseklassis Euroopa tippude hulka kuuluvad riigid. Tänavu suvel toimunud EM-finaalturniiril krooniti meistriks Prantsusmaa ning seal osalesid ka Poola ja Šotimaa.