Eesti U-18 jalgpallikoondis kaotas Euroopa meistritele

Prantsusmaa asus kohtumist juhtima 33. minutil, kui ebaõnnestunud puhastuse järel tekkis karistusalas olukord, mis päädis veaga. Sellele järgnenud penalti realiseeris Ayman Aiki, vahendab jalgpall.ee. Avapoolajal rohkem tabamusi ei sündinud, kuid 67. minutil suurendas Saël Kumbedi Nseke kauglöögiga prantslaste edu ning lõppseisu vormistas kolmandal lisaminutil Mokrane Bentoumi.

Prantsusmaa koondise näol on tegemist sama aastakäiguga, kes tänavu juunis tuli U-17 Euroopa meistriks. Vastaste koosseisust võis leida mängijaid erinevate tippklubide noortevõistkondadest. Koondise peatreener Joel Indermitte sõnul vääris poiste esitus vaatamata kaotusele siiski kiitust. "Arvestades, et mängisime kodus Euroopa meistriga, siis võib suures plaanis mängupildiga rahule jääda, sest olime olukordades sees ja osutasime visa vastupanu. Arvan, et 2:0 oleks ehk ausam tulemus olnud ja viimastel sekunditel löödud väravast on kindlasti kahju. Seda me pigem ei väärinud. Kiidan poiste tahtmist ja pingutuse taset. Vaadates, kes täna vastas olid, tegime väärika partii ja häbeneda pole midagi," sõnas Indermitte.

Peatreeneri sõnul on tänasest mängust kaasa võtta nii häid asju, kui parandamist vajavaid kohti. "Positiivne oli see, et võistkondlikult nägin head ja sisukat kaitsetööd, mida tegime ka taktikaliselt hästi. Hea meel, et suutsime Prantsusmaa hoida oma väravast eemal. Küll mitte terve mängu vältel, aga paljudes olukordades. Parandada saab kindlasti seda, kuidas üleminekul kaitsest rünnakule paremini toimetada. Järgmised vastased pakuvad meile kindlasti võimalusi selle kallal töötada," lausus Indermitte.

Prantsusmaal Limoges'is toimuval turniiril ootab Eesti noortekoondist reedel, 23. septembril ees kohtumine Poola eakaaslastega, kes oma avamängus alistas 1:0 Šotimaa. Turniir lõppeb 25. septembril, kui Eesti läheb kell 19.15 omakorda vastamisi Šotimaaga.