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Šotimaa peatreener: arvan, et läheme koju

MM-i C-alagrupp
Šotimaa jalgpallikoondise peatreener Steve Clarke
Šotimaa jalgpallikoondise peatreener Steve Clarke Autor/allikas: SCANPIX/PA
MM-i C-alagrupp

Šotimaa jalgpallikoondis sai MM-finaalturniiril C-alagrupi viimases mänguvoorus Brasiilialt kehva 0:3 kaotuse ning peatreener Steve Clarke tõdes, et šotlaste MM sai sellega tõenäoliselt ka läbi.

Šotimaa alistas oma esimeses kohtumises Haiti 1:0, aga kaotas seejärel Marokole 0:1. Öösel vastu neljapäeva pidasid šotlased olulise kohtumise Brasiiliaga, kuid ei saanud viiekordse maailmameistri vastu ning pidid leppima 0:3 kaotusega. Seitse punkti kogunud Brasiilia ja Maroko lähevad C-alagrupist edasi, Šotimaal on küll veel võimalus kolmanda koha meeskondade arvestuses edasi saada, kuid selleks tuleb oodata ära teiste alagruppide lõplik järjestus.

Šotimaa poolkaitsja John McGinn kuigi optimistlik ei ole. "Me loovutame väga halbadel aegadel väravaid, nii kvaliteetsed tiimid karistavad iga su eksimuse ära. Meil oli võimalusi, aga nüüd peame lihtsalt ootama," ütles Aston Villa mängumees. "Mängijad on pettunud, meil jäi kvaliteedist vajaka, aga andsime endast kõik. Poisid on täiesti läbi."

Peatreener Steve Clarke oli oma poolkaitsjaga ühel meelel. "Tegime selle enda jaoks liiga keeruliseks, muud polegi. Andsime [Brasiiliale] väravaid, täpselt sellise mängu, mida nad tahavad. Pettumus," sõnas juhendaja.

"Mängijad tegid uskumatut tööd, 90 minutit sellises kuumuses ja niiskuses mängida on karm, aga peame ikkagi veel paremad olema," tõdes Clarke. "Olen kindel, et läheme koju."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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