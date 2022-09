U-19 jalgpallikoondist ootab ees EM-valikturniir Poolas

Koondis kogunes esmaspäeval ning teisipäeval alustatakse reisiga Poola. Esimene mäng toimub 21. septembril, kui Eesti aja järgi kell 13.00 on vastaseks Itaalia. Kolm päeva hiljem ootab ees kohtumine Poolaga ning 27. septembril lõpetatakse turniir kell 15.00 Bosnia ja Hertsegoviina vastu.

Koondise peatreener Alo Bärengrub on koosseisu kaasanud 20 mängijat, kelle hulka kuuluvad nii koduses liigas kui ka välismaal mängivad pallurid. "Usun, et see paremik, kes meil praeguse seisuga olemas on, on siin ka koos. Palju on kohaliku liiga mängijaid ja lisandunud on ka igapäevaselt välisklubides toimetavad mängijad. Positsioonist lähtuvalt on meil vajaduspõhiselt kaasatud ka 2005. aastal sündinud Egert Õunapuu," lausus Bärengrub.

Peatreeneri sõnul oodatakse mänge huviga. "Valikturniirid ei ole kunagi lihtsad ja vastased on tugevad, aga mina näen seda kui head proovikivi ja sõnum mängijatele on sama, et see on nende jaoks nii individuaalselt kui ka meile meeskonnana võimalus ennast proovile panna," ütles Bärengrub.

U-19 jalgpallikoondise koosseis:

Väravavahid

Oskar Hendrikson (19.09.2004) - Tallinna FC Flora 1/0

Ott Nõmm (23.10.2004) - Pärnu JK Vaprus 1/0

Kaitsjad

Robin Kane (29.05.2004) - Lazio (ITA) 6/0

Hugo Palutaja (02.04.2004) - JK Tallinna Kalev 4/0

Robin Tiigiste (23.04.2004) - FC Nõmme United 4/0

Rico Ernits (31.01.2004) - FC Nõmme United 4/0

Alexander Kapitan Bergman (08.12.2004) - FC Nõmme United (laenul klubist JK Tallinna Kalev) 3/0

Samuel Merilai (25.11.2004) - FC Nõmme United 2/0

Oliver-Aleksander Otti (14.05.2004) - Tallinna FC Flora 2/0

Andreas Vaher (15.04.2004) - S.P.A.L. (ITA) 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Gregor Lehtmets (15.01.2004) - Viimsi JK 8/0

Martin Vetkal (21.02.2004) - AS Roma (ITA) 7/1

Mihhail Orlov (15.06.2004) - FC Silon Táborsko (CZE) 5/3

Karel Eerme (22.04.2004) - Harju JK Laagri 5/1

Nikita Kondratski (07.05.2004) - TJK Legion (laenul klubist KSK Štrommi) 5/0

Artur Sakarias (22.07.2004) - Tallinna FCI Levadia 4/0

Aleksander Švedovski (26.11.2004) - Tallinna JK Legion 4/0

Egert Õunapuu (30.04.2005) - FC Nõmme United 3/0

Ramol Sillamaa (17.10.2004) - JK Tallinna Kalev 1/0

Daniel Luts (25.01.2004) - Tallinna FCI Levadia 0/0