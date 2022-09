Kahekordne temposõidu MM-kuld jahib tunnisõidu maailmarekordit

8. oktoobri õhtul plaanib Ganna Šveitsis Grencheni velodroomil ületada Binghamile kuuluvat tunnisõidu rekordit. Daniel Bingham läbis 2022. aasta augustis tunni ajaga 55,548 kilomeetrit.

"Ootan väljakutset põnevusega, kuigi see saab olema tund aega puhast kannatamist," ütles Ganna.

"Huvitav on näha, kuidas mu keha vastu peab ja kui kaugele ma jõuan. See on võimalus oma füüsilisi ja vaimseid piire tõeliselt proovile panna. Sellise maineka sündmuse ettevõtmine on minu karjääris oluline samm," lisas Ganna.

Bradley Wiggins hoidis seda rekordit 2015. aastast enda nimel. Neli aastat hiljem ületas selle Victor Campenaerts. 2022. aasta suvel võttis Bingham rekordi enda nimele.

"Olen treeninud uue Pinarello rattaga ja see on ülikiire. Mulle meeldib see," ütles itaallane. "Tunnen end sellele velodroomile astudes väga hästi. Vaimselt annab see mulle juba lisameetreid."