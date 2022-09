Petrov: olen trenni teinud samal laual O'Sullivaniga

Juuni keskel võitis Andres Petrov Euroopa meistritiitli ja pääses tänu sellele esimesena Baltikumist snuukri profiliigasse. Esimesed matšid profina võite ei ole veel toonud, sest mängud langesid aega, kui Eesti parimast snuukrimängijast sai tütre isa. Treeninguteks jäi nii vähem aega ja matšides oli raskusi keskendumisega.

"Kaks suurt teekonda minu elus on kokku põrganud ühel hetkel ja mõlemas on olnud raskusi. Ma ütlen, et kindlasti rohkem üritan tähelepanu pöörata oma tütrele, et sellepärast esimesed võistlused läksid nii ja naa. Minu enda meelest, arvestades kui palju selleks suutsin harjutada, ma mängisin täitsa hästi. Kuna need olid esimesed võistlused. Ma ei ole saanud ühtegi võitu, aga kõik matšid olid tasavägised," ütles Petrov.

Uue elurütmiga loodab Petrov üha paremini kohaneda, leida tasakaalu ja head mängu. Profiliiga annab võimaluse mängida ja treenida maailma kõige kuumemate nimedega ühel laual.

"Olen trenni teinud samal laual Ronnie O'Sullivaniga, et küll see tekitab sellist huvitavat tunnet, aga samas on see selline asi, mida ma kogu aeg tahtsin. Nüüd mul tuleb matš Mark Williamsiga, kolmekordse maailmameistriga kahe nädala pärast. Ma väga ootan seda ja ma usun, et kui ma ei saa näidata oma parimat, siis kaotan ühele parimatest mängijatest, aga kui ma saan näidata, siis see võib olla elu kõige suurem tulemus," sõnas Petrov.

Kolmekordse maailmameistriga mängib Petrov 26. septembril British Openi turniiri avaringis.