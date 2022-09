Kuusik snuukrimängijast Petrovist: see inimene on minu silmis kõva mees

"Ma lühidalt ei oska seda sõnastada. See tundub täiesti kättesaamatu. Ma ei oska võrdlust tuua. Eestlane mängib NBA-s all star meeskonnas. 128 maailma parimat sinna pääseb. Euroopast saab sinna üks inimene aastas. Kui sa Euroopa meistriks ei tule, siis nägemist," ütles Kuusik.

Snuukrimängul on oma etikett, mis hõlmab ka riietust. Ette on vaja näha ohtralt kombinatsioone. Mängulaud on suurem kui piljardil ning augud on väiksemad ja ümarama nurgaga. "Põhiline reegel on see, et mängija peab kõigepealt sisse lööma punase kuuli ja siis ta peab lööma ühe värvilise sisse," sõnas Kuusik.

Petrov tuli esimest korda Eesti meistriks 16-aastaselt ning on kokku triumfeerinud üheksal korral.

"Selle laua juurde jõudsin ma 2006. Ma olin üheksa aastat vana. Kui ma nägin seda, siis ärkas minu kõige suurem huvi mängu vastu," sõnas Andres Petrov.

Petrovi isa sõnul on tal raske poja mänge vaadata, kuna närvid lihtsalt ei pea vastu. "Närv ei pea vastu, ma ei saa keskenduda. Ma ikkagi käin liigun ja vaatan seda. Istuda ei saa, väga raske. Närvid põlevad sees," sõnas Petrovi isa Boriss Petrov.

Sel suvel tuli Petrov Euroopa meistriks, mis tagas kutse profituurile. "See inimene on minu silmis kõva mees," ütles Eesti piljardiliidu president.

"Seal ei olegi võit nii oluline. Oluline on see, et ta saab sellest osa ja saab sinna karusselli peale ja et ta tunneks end seal mugavalt," lisas Kuusik.

Briti lahtistel kaotas Andres Petrov pärast tund ja 30 minutit kestnud matši kolmekordsele maailmameistrile Mark Williamsile. Petrov suutis siiski võita tema vastu ühe partii.