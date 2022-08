Kleemeier: rütm üldse ei klappinud

Marielle Kleemeier sai ajaga 57,46 21. koha. Enda jooksus jäi ta seitsmendaks. Paraku see edasipääsu ei taganud.

"Kui lõpus hakkab valus, siis saad aru, et kõik on õigesti. Täna rütm üldse ei klappinud," olid Marielle Kleemeieri esimesed sõnad pärast jooksu.

Kleemeier tegi oma selle hooaja paremuselt neljanda jooksu, kuid eestlanna ei jäänud siiski suurvõistluse debüüdiga rahule.

"Olen võistlemist alati väga nautinud ja nautisin ka seda võistlust väga. Ei tea, kas see oli nüüd pingest. Ma olin juba eile mõtetega poolfinaalis, et võib-olla ajas see ärevile," sõnas Kleemeier.

Distantsi esimesel poolel liikus Kleemeier väga hästi ning oli oma jooksus kolmandal kohal, kuid tagakurvis hakkasid konkurendid mööda minema.

"Esimesed 200 meetrit olid üsna võrdselt ja siis sain aru, et nad hakkavad järgi võtma, aga 400 alguses niikuinii ei ole mõtet tagasi hoida," ütles Kleemeier.

Eestlanna ise lootis joosta isikliku rekordi, kuid paraku jäi see tulemata. Kleemeieri isiklik rekord on 56,74.

"Ise ootan seda alati, et tuleb isiklik rekord. Väga valus on kaotada. Tuleb see kaotus vastu võtta nüüd esimene sel hooajal," sõnas Kleemeier.