Treener Kleemeieri debüüdist: jooksis oma keskmise aja ära

Viru sõnul on vaja vaeva näha teise kurviga, kus toimub rütmimuutus, kuna see on Mariellel nõrk koht.

"Selles mõttes oli Marielle tubli, et jooksis oma keskmise aja ära. Ei põlenud läbi, ei läinud liialt närvi, ei teinud suuri vigu. Samas muidugi alates teisest kurvist, seda peame vähe rohkem treenima. Seal on vaja teha rütmimuutus, üks samm tuleb juurde, et samal ajal kiirus säilitada. See on hetkel veel nõrk koht tal," sõnas Marielle Kleemeieri treener Mehis Viru.

Viru usub, et Eesti rekord on võimalik, kui nõrgad kohad tehniliselt paremaks saada.

"Eks kogemustega, tahtmisega ja treenitusega on kõike võimalik muuta paremaks. Ta on ise ka tunnetanud ja teab, kus tal jooksus nõrgad kohad on. Kui need tehniliselt paremaks saada, siis tuleks Eesti rekord ja ajad 55 sekundi sisse," sõnas Viru.