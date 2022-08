Euroopa naiste kettaheite valitseja võitis kuuenda järjestikuse EM-tiitli

Perkovic heitis teises voorus 65.77, sellele vastas kolmandas voorus sakslanna Kristin Pudenz 66.93-ga. Perkovic läks viiendal katsel kirja läinud 67.95-ga taas liidriks ning kuigi sakslanna suutis veel võimsa heitega isikliku rekordi viia 67.87 peale, pidi ta siiski hõbedaga leppima.

Ka pronks läks Saksamaale, kui Claudine Vita heitis kolmandas voorus 65.20. Esimesena jäi medalita mitmekülgne hollandlanna Jorinde van Klinken (64.43), kes sai Münchenis juba kuulitõukes pronksmedali.

32-aastane Perkovic on Euroopa naiste kettaheite absoluutne valitseja: oma esimese EM-tiitli võitis horvaatlanna juba aastal 2010 Barcelonas, sellele on järgnenud kullad nii Helsingis, Zürichis, Amsterdamis, Berliinis kui nüüd Münchenis. Samuti on ta kahekordne olümpiavõitja ning maailmameister.