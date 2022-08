Thiam lõpetas EM-il avapäeva isikliku rekordi graafikus

Saksamaal Münchenis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on naiste seitsmevõistlust võimsalt alustanud kahekordne olümpiavõitja ning maailmameister Nafissatou Thiam, kes kogus avapäevaga 4063 punkti.

Kolme nädala eest toimunud MM-il alustas Thiam võistlust 100 meetri tõkkejooksu 13,21-ga, mis tähistab ka tema isiklikku rekordit. Seekord EM-il joostud 13,34 oli paremuselt kolmas aeg. Alavõidu teenis šveitslanna Annik Kälin, kes jooksis tõkkeid ajaga 13,23.

Kõrgushüppes ületas Thiam aga 1.98, mis tähistab uut Euroopa meistrivõistluste rekordit. Selle tulemusega asus ta ka seitsmevõistlust juhtima.

Kuulitõukes jäi belglanna parimaks avakatsel kirja läinud 14.95. Sellega oli Thiam kolme alaga kogunud 3143 punkti ehk edestas oma isikliku rekordi - 7013 - punkti graafikut 30 silmaga.

Veidi andis belglanna punkte ära avapäeva lõpetanud 200 meetri jooksus, kus tema ajaks mõõdeti 24,64. See tähendab, et esimese päevaga on ta kogunud 4063 punkti ning edestab isikliku rekordi graafikut seitsme punktiga.

Teine on tema koondisekaaslane Noor Vidts 3849 punktiga, järgnevad hollandlanna Anouk Vetter 3824 ja poolatar Adrianna Sulek 3815 punktiga.

Naiste seitsmevõistluse maailmarekord on alates 1988. aastast toona 7291 punkti kogunud ameeriklanna Jackie Joyner-Kersee käes, Euroopa rekordi 7032 silma püstitas rootslanna Carolina Klüft 2007. aasta MM-il.