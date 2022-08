Kleemeier tiitlivõistluste debüüdi eel: tahan seda võimalust kasutada

"Ootusärevus on väga suur. Kerge hullus on juba viimane nädal aega sees, ma olen selle nimel töötanud," rääkis Kleemeier võistluste eel ERR-ile.

"Alustasin kergejõustikuga üsna hilja, 17-aastaselt. Sain ülikooli ajal võimaluse treenida Mehis Viru juures ja tema juurde minnes olin kindel, et hakkame nüüd tööle! Neli ja pool aastat olen tõkkejooksuga tegelenud, aga selle taga on meeletu töö ja oli selline loomulik asjade kulg, et [Jaak-Heinrich] Jagori kõrval hakata tõkkeid jooksma," iseloomustas Kleemeier enda tausta.

"Ootan väga konkurentidega võistlemist," tõdes ta. "Olen terve suvise hooaja üsna üksi võistelnud, esimesel tõkkel olen juba konkurentidest möödas ja õiget konkurentsi pole kunagi kogenud. Tahan anda enda parima ja seda võimalust kasutada."

Naiste 400 meetri tõkkejooksu eeljooksud algavad Münchenis kolmapäeval Eesti aja järgi kell 12.40. Kleemeier võistleb viimases, kell 12.54 algavas eeljooksus, kus tema tänavu joostud isiklik rekord 56,74 on seitsme konkurendiga võrreldes kõige tagasihoidlikum.

"Marielle on tublisti treeninud, 400 m tõkkeid on küllaltki salakaval ala, on lihtne vigu teha," rääkis ERR-ile treener Mehis Viru. "Loodan, et ta teeb julgelt oma jooksu ära, et ta ringi ei vaataks, vaid suudaks kõik anda. Mis kõige tähtsam: et ta suudaks pärast jooksu tunda, et on endast sada protsenti pannud mängu."

"Ta mängis pikka aega võrkpalli, aga õnneks lõi kergejõustiklase egoism ilusti välja! Nüüd oleme kolm-neli aastat teinud 400 meetri tõkkejooksu, eks ta iga aastaga mõistab neid nüansse järjest rohkem ja suur tänu ka Jagorile, kes on talle väga vajalikke näpunäiteid andnud," iseloomustas Viru õpilast.