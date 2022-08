Uibo: iga ala oli gramm kehvem kui MM-il

"Natuke tühi. Iga ala oli gramm kehvem kui MM-il. Sellevõrra nati kahju," kirjeldas ta oma seisundit pärast finišit ERR-ile ja lisas, et on teinud 81 päeva jooksul neli kümnevõistlust. "Vist on kõik selleks aastaks."

Uibo avaldas, et oli eelmisel nädalal haige. Neljapäeval-reedel polnud veel kindel, kas tuleb üldse startigi. "Endiselt on nina ja kurk suhteliselt umbes. 1500-s andis kõige rohkem tunda," lausus ta.

Mõistagi tundis Uibo aga heameelt koondisekaaslase pronksmedali üle. "Janekul on ka aastad olnud üles-alla, ega see kümp lihtne ei ole. Lõpuks tulid õigel ajal ja kohas punktid kokku. Väga hea meel on Janeku üle!"