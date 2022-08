Treener Bruusi tippomadusest: ta peab hüppesektorit maailma parimaks kohaks

"Kui seda suve planeerisin, saatsin talle märtsis meili, kus ütlesin, et ennustan tulevikku: neli tiitlivõistlust," rääkis Mehis Viru intervjuus ERR-ile. "Võinuks arvata, et äkki põleb läbi või kulutab, aga Karmenil on kuldaväärt omadus, et talle meeldib kõrgushüpe, meeldib kõrgushüpe kõrges konkurentsis ja ta peab kõrgushüppesektorit tiitlivõistlustel maailma parimaks kohaks. Ei ole kartust, et ta liialt närveeriks, talle väga meeldib, mis staadionil toimub ja seetõttu ootan minagi huviga, mis München toob."

Bruus alustab Euroopa meistrivõistlusi reede hommikul Eesti aja järgi kell 11 algava kvalifikatsiooniga. Edu korral ootab finaal ees EM-i viimasel võistlusõhtul, pühapäeval kell 20.

"Füüsiline vorm on hea, jalad on korras, vigastusi pole. Samas on noore sportlase puhul alati mingi teadmatus. Paar päeva tagasi küsis ta minu käest trennis, et kui kõrgele ma siis Münchenis hüppan? Ma ka laiutasin käsi ja ütlesin, et kust mina tean," naeris Viru. "Eks loeb see, kui palju ta suudab end kokku võtta ja jälle emotsionaalselt plahvatada, nagu ta näitas Calis ja Eugene'is. Kui ta sellise vaimujõu ja emotsiooni leiab, võib ta väga kõrgele lennata."

"Oleme tema õiget hüpet otsinud eelmise aasta oktoobrist alates," tõdes Viru. "Kersti Viru on temaga kümme aastat kuldaväärt tööd teinud, kehaliselt on ta väga hästi ette valmistunud. Oleme proovinud, oleme paaril võistlusel ka alt läinud, aga selline see tee on. Tal on väga pikk karjäär ees, väikesed tagasilöögid ei loe pikas perspektiivis midagi."