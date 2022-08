Reedel algavad Eesti löögimängu meistrivõistlused golfis

Reedel, 5. augustil algavad Eesti löögimängu meistrivõistlused golfis. Meister selgub esmakordselt Pärnu Bay Golfi väljakul. Stardis on kokku seitse varasemat Eesti meistrit.

Meeste klassis paneb palli esimesena mängu tiitlikaitsja Mattias Varjun. Kohal on ka eelmise aasta hõbe Ken-Marten Soo, pronks Richard Teder ning eelmise aasta esikümnest pole stardis vaid ühte mängijat ja esikahekümnest puudub vaid kaks mängijat.

Naiste võistlusklassis on kohal tiitlikaitsja Liis Kuuli, kuid puudu on eelmise aasta hõbe ja pronks. Kohal on aga värskelt Eestit Euroopa meistrivõistlustel esindanud kolmik Anete Liis Adul, Triin Marleen Ustal ja Elizaveta Sofia Reemet. Ilmselt sellest nelikust tuleb peamiselt otsida medalisoosikuid. Puudujatest väärib mainimist kõige rohkem eelmise aasta hõbe Annika Koitmaa ja pronks Karola Soe.

Meeste juurde tagasi tulles, siis lisaks eelmise aasta esikolmikule on varasematest võitjatest kohal nii Kevin Christopher Jegers, Joonas Turba, Carl Hellat ja ka Egert Põldma. Kui sellele nimekirjale lisada veel head hooaega tegev Markus Varjun ning noorematest mängijatest Ralf Johan Kivi, Ruut Kangusti ja Rauno Pikka, oleme ilmselt ära nimetanud peamised favoriidid kõige kõrgematele kohtadele. Puudujatest väärib enim mainimist ilmselt Mark Suursalu ja ka Alps Touri mängiv Sander Aadusaar.

Tulemused ja ajakava on kättesaadav siit.