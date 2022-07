Hispaania peatreener: Inglismaaga mängimine on sel EM-il kõige raskem

Hispaania kindlustas endale laupäeva õhtul koha veerandfinaalis, kus läheb vastamisi võõrustajariigi Inglismaaga.

"Ma arvan, et mäng Inglismaa vastu tuleb selle turniiri kõige raskem, sest Inglismaa naiskond on väga hea tasemel. Samuti mängivad nad kodus ning neil on suur toetajaskond. Küll aga see kõik motiveerib meid," ütles Vilda.

Samuti ütles Hispaania peatreener, et ta naiskonnale meeldivad väljakutsed ning enne kolmapäevast veerandfinaali peab naiskond hästi taastuma.

