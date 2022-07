Hispaania pääses veerandfinaali, lüües viimase minuti värava

Enne mängu teadsid naiskonnad, et Taani jaoks oli edasipääsuks kindlasti vaja võitu, kuid Hispaaniale piisas ka viigist.

Mängu domineeris Hispaania naiskond, kuid taanlased proovisid südikalt vastu panna. Taani naiskonna lootus kustus aga 90. minutil.

90. minutil oli peaga täpne Hispaania ründaja Marta Cardona, kes saatis palli Taani väravavõrku. Sellega purunesid taanlaste unistused kildudeks.

OH WHAT A FEELING From Carmona to Cardona, @sefutbolfem with some #WEUROMOMENTS to remember! #WEURO2022 @lays_football pic.twitter.com/x8skOuhIbo

Mängu parimaks mängijaks valiti Hispaania naiskonna poolkaitsja Aitana Bonmati, kelle söödutäpsus oli tervelt 92%.

Selle mänguga sai Hispaania tabelisse kirja teise võidu, kaotades vaid Saksamaale. Kuue punktiga pääses Hispaania veerandfinaali, kus kolmapäeval minnakse vastamisi võõrustajariigi Inglismaaga.

Taani naiskond kogus kolme mänguga ühe võidu ja kaks kaotust ning kolme punktiga jäid nad alagrupis Soome ees kolmandaks. Sellega on taanlaste turniir lõppenud.

Got to watch Denmark vs Spain in the Womens Euros, and though it was sad to see Denmark go out their supporters were fantastic througout. #WEuro2022 #Den #Esp pic.twitter.com/KNyy7UKg02