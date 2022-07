Kahekordne Euroopa meister Norra ei pääsenud edasi veerandfinaalidesse

Enne mängu teadis Norra naiskond, et pärast suurt kaotust Inglismaale on neil vaja kindlasti võitu.

Mängu ainus värav sündis 37. minutil, kui peaga oli täpne Austria ründaja Nicole Billa, kes valiti ka mängu parimaks mängijaks.

Selle mänguga lõppes kahekordse Euroopa meistri Norra jaoks turniir. Viimati 2017. aastal poolfinaali jõudnud Austria pääses aga veerandfinaali, kus kohtub Saksamaaga.

Teine veerandfinaal mängitakse neljapäeva õhtul ning selle otseülekannet näeb ETV2 vahendusel.

️ Maanum: "I still feel like I don't have the experience even though I probably have it because I've been to two major tournaments and played 50 matches for the national team. But I still feel like I'm the young one that's trying to learn something." #NOR pic.twitter.com/GtBZaWwWdw