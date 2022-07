Inglismaa lõpetas alagrupi täiseduga

Reedeõhtuses mängus leidis Inglismaa naiskond väravavõrgu üles 41. minutil, kui Fran Kirby lõi palli Põhja-Iirimaa väravavahi Jacqueline Burnsi selja taha.

Vahetult enne poolaaja pausi suutis Inglismaa eduseisu suurendada, kui palli viis väravasse Norra vastu kübaratriki löönud Beth Mead.

⚽️ 5 goals in 3 games for Beth Mead...



Not bad, @bmeado9