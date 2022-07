Maailmarekordi omanik sihib Berliini maratonil neljandat võitu

37-aastase keenialase viimane võistlus oli märtsis Tokyos, kus ta võitis sealse maratoni läbi aegade paremuselt neljanda ajaga.

Eelmise aasta augustis sai temast alles kolmas inimene, kes on kaitsnud olümpiamaratoni tiitlit. Berliini maraton on üks kiiremaid ning see joostakse 25. septembril.

2013. aastal Berliinis debüüdi teinud Kipchoge võitis seal 2015. ja 2017. aastal ning püstitas 2018. aastal seni püsiva maailmarekordi 2:01.39.

Etioopiast pärit legendaarne maratoonar Haile Gebrselassie on Berliinis võidutsenud neljal korral. Kipchoge tõuseks võidu korral Gebrselassiega samale pulgale.

"Berliin on kiireim rada. See on koht, kus inimene saab näidata oma potentsiaali piiride ületamiseks," ütles Kipchoge.

Kipchoge on karjääri jooksul võitnud 16 maratonist 14, sealhulgas kaks olümpiakulda ja üheksa muud suurt tiitlit.

Järgmisel nädalal Oregonis Eugene'is algavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel esindavad Keeniat maratonis Lawrence Cherono, Geoffrey Kamworor ja Barnabas Kiptum.