Eesti võistkonna koosseisu kuulusid Evely Kaasiku, Kenny Kivikas, Sergei Rjabõškin ja Hannula-Katrin Pandis. Maastikuks olid Koldingu kesklinna tänavad, platsid ja hoovid ning võistluskeskuseks keskaegne kuningaloss kõrge linnusemäe tipus.

Neljandat korda järjest võitis MM-kulla Rootsi, kes juhtis võistlust peaaegu algusest lõpuni. Otsustava vahe tegi hõbeda võitnud Suurbritannia ees sisse Rootsi ankrunaine, maailma esinumber Tove Alexandersson, kellele see oli juba 16. MM-kuld. Pronksi tõi vägeva lõpuspurdiga Norrale nende ankrunaine Andrine Benjaminsen.

Eesti võistkonnas jooksis avavahetust Evely Kaasiku, kes lõpetas 18. kohal, liidrist minuti ja 19 sekundi kaugusel. "Esimene mõte pärast finišit oli, et rada sai kuidagi kiiresti otsa. Tundus nagu võinuksin sama tempoga jätkata veel pool tundi," rääkis Kaasiku. "Viimased kaks nädalat olen vaevelnud kannapiirkonna probleemiga ning ma ei tea hetkel, kuidas kiire jooks kõval aluspinnal minu kannale mõjub. Olen valmis siin, sprindi MM-il, võistlusi ka vahele jätma. Minu peaeesmärk sel aastal on augustikuine EM Rakvere metsades."

Teises vahetuses tegi Kenny Kivikas väga tugeva jooksu, kaotas liidrile juurde vaid üheksa sekundit ja tõstis võistkonna 11. kohale. Kuna selles vahetuses tegid nelja tugeva võistkonna jooksjad eespool ligi minutilise orienteerumisvea, siis lõpetas Eesti selle vahetuse koos favoriitide hulka kuuluvate Norra, Šveitsi ja Soomega.

"Minu jooks läks alguses rabedalt ja ei saanud päris õiget rütmi kätte. Kõhklesin teevalikutega ning liikusin nagu käsipidur oleks peal. Tõenäoliselt oligi see tingitud endale peale pandud pingetest," tõdes Kivikas. "Raja teine pool oli oluliselt parem, tegutsesin omas rütmis ning oli näha, et saab ülejäänud meestega võrdselt joosta küll. Rajameister oli planeerinud orienteerumistehniliselt võrdlemisi keerulised rajad. Tavaliselt sprinditeates nii keerulisi ei tehta. Eks see loob teatud fooni järgmisteks võistluspäevadeks."

Kolmandas vahetuses tuli Sergei Rjabõškinil rinda pista maailma tipptegijatega, vapralt pingutades lõpetas ta oma vahetuse 13. kohal, 2.18 liidrist. "Stardist panin kohe panin hambad ristis minema ja suutsin juba esimeseks punktiks joosta silmad pahupidi. Läbijooksul nägin suurelt ekraanilt, et Šveits on selja taga. Täpsemalt ei saagi veel oma jooksu kommenteerida, kuna kaarti sain vaadata alles pärast finišit. Või vähemalt selline tunne jäi. Jalad ei tundunud täna nii kiired kui lootsin enne jooksu," sõnas Rjabõškin.

Viimases vahetuses langes Hannula-Katrin Pandis kahe koha võrra ja tõi Eestile 15. koha, vahe võitjaga 5.40. "MM debüüt sai tehtud. Enne starti oli tunne rahulik ning rajal tegin teevalikud iseseisvalt. Väga kahju, et raja esimeses pooles ei näinud maastikul üht läbikäiku, mille tõttu tegin väga suure lisaringi. Hea meel on selle üle, et kui viimase punkti võtsin Itaaliaga ankrunaisega koos, siis finišis olin enne teda," rääkis Pandis.

Esmaspäeval on MM-il puhkepäev, teisipäeval on kavas knock-out sprint.