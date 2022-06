Nõlvaku ja Tiisaare järgmine vastane: Eestil on hea tiim, aga me tahame MM-medalit

Toona katkes ameeriklaste edutee poolfinaalis, kus kaotati hiljem maailmameistriteks tulnud Oleg Stojanovskile ja Vjatšeslav Krassilnikovile 1:2. Tol ajal venelasi juhendanud Rivo Vesiku sõnul võinuks tulemus olla ka teistsugune, kuid mõlemas võidetud geimis õnnestus Stojanovskil teha hea serviseeria, mis asja otsustas, kirjutab Volley.

Crabb ja Bourne teenisid kahe võidu ja ühe kaotusega K-grupis itaallaste Paolo Nicolai ja Samuele Cottafava järel teise koha. 1/16-finaalis alistati hollandlased Leon Luini – Ruben Penninga 2:1 (-18, 19, 10).

"Mäng oli raske. Kuna siin on nii kuum, siis see teeb asja veel raskemaks. Oli hea, et eile (teisipäeval - toim) oli vaba päev, sai taastuda alagrupimängudest. Ootan väga juba homset mängu!" ütles Crabb.

Eestlastega kohtuti alles hiljuti Ostravas, seal jäid peale ameeriklased 2:1. "See oli väga tasavägine mäng, nad on hea tiim," tunnustas Crabb Tiisaart ja Nõlvakut. "Meie hooaeg on olnud selline üles-alla. Pole olnud sellised lõppkohad, nagu me tahaksime, kuid tegu on pika hooajaga ja üritame seda parandada. MM-il loodame oma neljandat kohta üle teha. Loodetavasti jõuame seekord poodiumile!"

Crabb avaldas, et nad jäid ilma senisest treenerist ja pidid selleks hooajaks otsima uue. "See mõjutas meid natuke," tõdes Crabb, et muutusega harjumine võtab aega. MK-sarja Elite 16 turniiridel on tänavu saavutatud kaks üheksandat kohta, viimati Jurmalas tuli leppida 17. positsiooniga.

Kui Tiisaar ja Nõlvak on maailma edetabelis kuuendad ja MK-sarja võistlustele registreerimise pingereas 11. (seal läheb viimasest neljast mängitud turniirist arvesse kolm paremat), siis ameeriklaste kohad on vastavalt 29. ja 27.

"Nad on väga korralik paar," lausus Tiisaare ja Nõlvaku juhendaja Indrek Verro. "Edetabelis on nad küll tagapool olnud ja justkui lucky loserina said üldse MM-ile peale (üks Rootsi mängija sai vahetult enne MM-i vigastada – toim). Nendel oli paus, ühel oli pikalt covid, nad ei käinud võistlemas ja langesid tabelis. Aga tegelikult on nad väga korralik paar ja kui mäng jookseb, siis on ikka väga tugevad."

Tiisaare ja Nõlvaku kaheksandikfinaal ameeriklaste vastu toimub neljapäeval algusega kell 15:00, otsepilti näeb nii Volleyballworld.TV kui Viaplay vahendusel.