Ganna: kollane särk on esimene suur eesmärk

Itaallasel Gannal on suured võimalused haarata esimesest etapist kollane liidrisärk, kuna tuur algab 13,2 km pikkuse eraldistardist sõiduga. Tegemist on tema jaoks küll esimese Tour de France'iga, kuid itaallase nimel on juba kuus etapivõitu Giro d'Italia velotuurilt, vahendab Eurosport.

"Esimene suur eesmärk on kollane särk," ütles Ganna GCN Eurosport Cyclingule. "Vaatame, kas proloog teeb mulle hea kingituse või kannatan ilmaasjata. Loodetavasti pole tugevat tuult," sõnas Ganna.

Ganna on 2020. ja 2021. aastal tulnud eraldistardist sõidus maailmameistriks.