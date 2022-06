Sessioni korraldaja: küll ka eestlastel kunagi kõrged kohad ära tulevad

Rula finaalis tõusis kahekordseks Simple Sessioni võitjaks ameeriklane Liam Pace, BMX-i tänavasõidus krooniti tänavu tšempioniks austraallane Boyd Hilder. Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnas, et ürituse üheks põhistaariks on läbi aastate olnud hoopiski võistlusrada.

"See park on alati meil täiesti uus, orgaaniline kujundus rulale ja BMX-ile koos, pargisõidule ja stiilisõidule koos. Ja selline väga loominguline, nõuab sõitjatelt mõtlemist ja ei ole lihtne park. See on alati meie jaoks põhistaar Sessionil," tõdes Kalmre intervjuus ERR-ile.

Eelmisel aastal kolis Simple Session Saku Suurhallist Põhjala tehasesse, kõik asjaosalised on koha hästi omaks võtnud.

"Loomulikult on Suurhall suurem, aga siin on kõik intiimne ja lähedal. Sõitjad teevad isegi trikke pealtvaatajate reelingu pealt. Sul on tõesti see nii lähedal ja energia on veel vahetum. Kõik ei tule ülekandest võib-olla nii välja, aga siin kohapeal saavad küll täie raha eest," kinnitas Kalmre.

Tänavu osales võistlusel ligi 100 sportlast 28 riigist. 11 eestlasest keegi finaali ei pääsenud. Kõige vähem jäi finaalist puudu BMX-sõitjal Tauno Krüütsil, kes sai kvalifikatsioonis 17. koha.

"Lihtsalt tase on nii kõrge," ütles Kalmre. "See ei ole lihtne, aga Raul Urberg jõudis eelmine aasta finaali, sai seitsmenda koha. Kui pingutada ja sõitjad tahavad seda, siis see ei ole võimatu. See ei ole loomulikult lihtne, see on ikkagi maailmatasemel võistlus, aga väga napilt jäädi välja ja vahepeal on saadud finaali. Küll kunagi kõrged kohad ka ära tulevad."