Simple Sessioni võitsid Liam Pace ja Boyd Hilder

Parima triki auhinna rulasõidus viis koju koju Puerto Ricost pärit Steven Pineiro. Eestlastest parimad olid rulataja Raul Urberg 24. kohal ja napilt finaalist välja jäänud trikirattur Tauno Krüüts 17. kohal.

Simple Session 2022 rulasõidu võidu viis koju 21-aastane ameeriklane Liam Pace, kes kogus kohtunikelt 82,75 punkti ning tõusis sellega ühtlasi pärast 2019. aastat kahekordseks Simple Sessioni rulasõidu võitjaks. Poodiumile jõudsid ka kõigest 15-aastased Hampus Winberg Rootsist (80,60 punkti) ja Jaapanist pärit Toa Sasaki (80,16 punkti).

Parima rulatriki auhinna võitis Puerto Ricost pärit Steven Pineiro trikiga kickflip backside 360 indy grab üle vulkaani.

Esikoha nimel võistlesid tänases finaalis 14 sportlast. Kokku osales 2022. aasta Simple Sessionil 41 rulasõitjat. Rulatajaid hindas rahvusvaheline žürii koosseisus Dan Cates (Suurbritannia), Pat Duffy (Ameerika Ühendriigid), Vesa Ikola (Soome), Kristjan Prik (Eesti) ja Rudolfs Hencels (Läti).

Simple Session 2022 rulasõidu finaali tulemused:

1. Liam Pace (USA) 82,75 punkti

Parim trikk: feeble 180 up the kink rail

2. Hampus Winberg (SWE) 80,6 punkti

Parim trikk: kickflip footplant

3. Toa Sasaki (JPN) 80,16 punkti

Parim trikk: hardflip backside lipslide

4. Matias Dell Olio (ARG) 80,03 punkti

5. Koffe Kroon (SWE) 77,66 punkti

6. Elias Nilsen (NOR) 76,66 punkti

7. Steven Pineiro (PUR) 74,66 punkti

8. Arturs Bogdanovics (LAT) 74,33 punkti

9. Remco Erkeland (NED) 72,16 punkti

10. Diego Fiorese (BRA) 72,05 punkti

11. Yam Behar (ISR) 72,00 punkti

12. Antoine Laurent (FRA) 69,83 punkti

13. Daniel Moragues (NED) 69,25 punkti

14. Onni Saltevo (FIN) 64,83 punkti

Parim rulasõidu trikk: Steven Pineiro (PUR), kickflip backside 360 indy grab üle vulkaani.

Järjekorras 22. korda toimuva Simple Sessioni BMX tänavasõidu esikoha pälvis 97,5 punktiga austraallane Boyd Hilder. Kohtunike sõnul sooritas mees enda trikid stiilipuhtalt talle omase kiirusega. Esikoha kindlustas mees endale teise finaali teises sõidus, ühtlasi oli see 26-aastase atleedi jaoks on see teine kuldmedal Simple Sessionilt.

Pärast õnnetut kukkumist esimese sõidu ajal suutis sakslane Felix Prangenberg teha 96,66 punkti väärilise sõidu, kindlustades sellega endale teise koha. Tasavägises võistluses jäi Hilderi ja Prangenbergi järel 95,33 punktiga kolmandaks enda finaalisooritustes jõu- ja tasakaalunumbreid demonstreerinud Courage Adams (Hispaania).

BMX tänavasõidu finaalis võtsid mõõtu 15 trikiratturit, sealhulgas eelmiste aastate võitjad Broc Raiford (2021), Felix Prangenberg (2019, 2020), Hilder Boyd (2019) ja Kevin Peraza (2016, 2013), kelle sooritusi hindas oma ala ekspertidest koosnev rahvusvaheline žürii koosseisus David "Hank" Cleworth (Suurbritannia), Markus Wilke (Saksama) ja Toms Silins (Läti). Kokku astus tänavu Simple Sessionil võistlustulle 49 BMX-sõitjat.

Simple Session 2022 BMX tänavasõidu finaali tulemused:

1. Boyd Hilder (AUS) 97,5 punkti

2. Felix Prangenberg (GER) 96,66 punkti

3. Courage Adams (ESP) 95,33 punkti

4. Jordan Godwin (GBR) 94,16 punkti

5. Kevin Peraza (MEX) 92,33 punkti

6. Broc Raiford (USA) 90,66 punkti

7. Anthony Perrin (FRA) 86,91 punkti

8. Joe Jarvis (GBR) 86,00 punkti

9. Reed Stark (USA) 84,16 punkti

10. Santiago Laverde (COL) 82 punkti

11. Jacman Hinss (AUS) 79,66 punkti

12. Stuart Chisholm (GBR) 77,66 punkti

13. Maxim Bespaliy (UKR) 77,16 punkti

14. Colin Varanyak (USA) 75,33 punkti

15. Alvaro Esquivel (CRC) 74,16 punkti

Parim BMX-i trikk: Boyd Hilder (AUS), truck driver to opposite smith grind to 180 OUTBND ledge'il.