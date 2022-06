Uue olümpiapurjelaua iQFOiL esimesed karikad võtsid Puusta ja Roolaht

2Tegin head stardid ja vaiksema tuulega sõitudes tuli kasuks pumpamine - tegin allatuules palju tööd ja sain teistest mööda," selgitas Roolaht oma trumpe lisaks talvisele jõusaalile ja treeninglaagritele.

"Mul on kindlasti kaalu juurde vaja, raskematel tüdrukutel on paremad võimalused," tõi kolmekordne olümpiasurfar Ingrid Puusta välja erisused RS:X lauaga sõitmise vahel. "Füüsis peab tugev olema, eriti selg ning pumpama peab ka – sellest ei pääse, samuti töötame tehnika ja kiiruse kallal."

Puusta sõnul on klass juurde toonud uusi harrastajaid ning vanu tagasi toonud: "Foili kogukond järgnevate aastate jooksul kindlasti kasvab nii ettevalmistusklasside kui hobisõitjate arvelt. Purjetamise taust tuleb kasuks, nii on ka näiteks teiste olümpiaklasside nagu 49erid või katamaraanisõitjad selle kiiresti omandanud."

Nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimunud Eesti karikasarja I etapil iQfoilis osalesid peale eestlaste ka soomlased ja lätlased. Esimesel päeval tehti ainult üks sõit, mis peeti väga vaiksetes oludes. Ka pühapäeval pidid purjelaudurid pikalt ootama, kuid peale kella nelja tuul lõpuks saabus ning kirja saadi veel viis sõitu.

Täiskasvanute üldarvestuse võitja oli Renar Roolaht Tallinna purjelauakoolist, teine Janis Preiss Lätist ning kolmas Romek Roolaht samuti Tallinna purjelauakoolist. Noorte esikolmik läks Lätti, parima eestlasena lõpetas seitsmendal kohal Oskar Lillepea. Parim naine oli Ingrid Puusta Tallinna purjelauakoolist ning parim naine noortearvestuses Sofia Hämäläinen Soomest.

iQfOiL on uus purjelaua olümpiaklass ja esmakordselt kavas 2024. aasta Pariisi suveolümpiamängudel. Tuule, üheksa või kaheksa ruutmeetrise purje ja sportlase pumpamise abil laud foilib ehk tõuseb veepinna kohale. Lisaks ekstreemsele kiirusele, mis võib ulatuda üle 50 km/h, on tegu ka uue formaadiga: sõidud on mitte ainult vastutuule-allatuule võistlusrajal (toimub, kui tuult on üle 10 sõlme), vaid ka sprindislaalomi ja maratoni distantsil.

iQFOiLis lähevad omavahel kokku kaks maailma: väga taktikaline, tehniline ja kergekaaluline RS:Xi oma ning purjelaua slaalomi võimsus, tugevus ja osavus. Energiatase, mida uus klass nõuab, on kõrge. Regatt on nii pinev vaatemäng kõigile pealtvaatajatele kui võidukihutamine ja sekundimurdosa jooksul otsustamine, nagu maismaa rallidel, sportlastele endile.

Sellel aastal võtavad foilijad plaani Eesti meistrivõistlused 9. -12. augustil, lisaks Soome ja Läti meistrivõistlused ning suur eesmärk on oktoobris Brestis, Prantsusmaal toimuv MM.