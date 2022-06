Nõlvak ja Tiisaar kinnitasid: see oli karjääri parim võit

C-alagrupi võitjat selgitanud kohtumises alistati kogenud Hollandi paar Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen 21:16, 12:21, 15:12.

"Nad õnnestusid serviga veidi rohkem, panid meid rohkem liikuma, panid servi ette ja taga, ma jäin veidi rütmist välja, tõmbas mind veidi stressi," lausus Tiisaar kaotatud geimi kohta Volley.ee-le.

"Teinekord on mängus sellised kohad, et kui paar punkti läheb, siis lähed ise stressi ja siis läheb veel paar punkti järgi. See stressimoment oli seal natuke liiga pikk, sellest see tulemus ka."

Treener Indrek Verro sõnul hakkasid Tiisaar ja Nõlvak mängima teises geimis rohkem hollandlaste mängu. "Meie strateegiline moment üldse selles mängus oli mitte mängida vastaste mängu, sest vastased on õppinud selgeks väga kindlad mustrid, kui mängid nende mänguplaani järgi, mida nad on harjutanud 15 aastat, siis on väga raske neile vastu saada," lausus Verro. "Tuleb tuua nad teise mängu sisse, sealt ei meeldi neil väga olla ja sealt tulevad ka vead."

Kolmas geim kuulus siiski tulemusega 15:12 eestlastele. "Mardi tagasitulek kolmandas geimis oli super, tegime oma asja, seda, mida oleme juurutanud ja see tagas edu," kiitis Verro.

"Nii kaua, kuni nad saab serviga natuke välja, on nende vastu oluliselt lihtsam," lisas Tiisaar. "Nad on nii võimsad ja kõrgel, mõlemal on rünnakusuunad ka olemas. Kui neil serv väga hästi käes on, siis peab väga hästi õnnestuma, et bloki-kaitsega pall kätte saada."

Brouwer ütles pärast kaotust, et viimased alagrupimängud, kui edasipääs on juba selge, on alati veidi keerulised. "Ilmselt selle pärast alustasime liiga rahulikult, äraootavalt. Teises geimis leidsime rütmi, purustasime vastase, kuid nad tulid tugevalt tagasi, servisid hästi. Hea töö!"

Kas võib öelda, et see oli teie senise karjääri kõige parem võit? "Jah, muidugi!" kinnitas Tiisaar rõõmsalt ja sama meelt oli ka Nõlvak. Alagrupi võitjatena kindlustati see, et 1/16-finaalis ei tule vastu mõnd teist alagrupivõitjat. "Selles mõttes on see tubli abimees, nüüd ei tule Anders Moli ja Christian Sørumit kohe vastu ega Katari paari," sõnas Nõlvak.

"Aga võib-olla veel tähtsam oli see võit iseendale, et suutsime sammu edasi teha," märkis Tiisaar.