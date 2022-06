Vesik: MK-sarja tase on langenud, Tiisaar - Nõlvak kasutasid võimaluse ära

Aastaid ala sees olnud Rivo Vesiku hinnangul on rannavolle tase langenud, kirjutab volley.ee. Samas on seal ka loogilisi põhjuseid. "Üldiselt on MK-sarja tase hetkel langenud. See algas peale koroonaaega. Juba eelmine aasta oli kehvem, olümpia ja kõik teised turniirid – see tase läks alla," mõtiskles Vesik. "Peale olümpiat on veel natuke alla läinud, mis tegelikult on loogiline, sest peale olümpiat lähebki tase alla. Paljud tugevad võistkonnad on vahetanud paarilisi, paljud tugevad ei ole selles õiges vormis, sest olümpiasse pannakse nii suur laks sisse. See aasta on minu arust viimase kümne aasta kõige madalam punkt."

Kui panna siia juurde veel muutunud MK-sarja süsteem, mida talvel ja kevadel hästi võistelnud ja vajalikke punkte kohe noppinud Tiisaar ja Nõlvak hea edetabelikoha saavutamiseks osavalt ära kasutasid, siis saamegi hea võimaluse esilekerkimiseks. Maailma edetabelis on teistest rohkem etappidel osalenud Tiisaar ja Nõlvak koguni kuuendal kohal, turniirideks registreerimise pingereas (seal läheb neljast viimasest turniirist arvesse kolm paremat tulemust) ollakse 11.

"Seni kohtadel 20.- 35. olnud võistkondadel – seal olid ka Mart ja Kusti – avanes ideaalne võimalus," jätkas Vesik mõttekäiku. "Mart ja Kusti on oma võimaluse väga hästi ära kasutanud. Itaallased Nicolai ja Cottafava on ka saanud sealt hea hoo sisse. USA mehed näiteks ei suutnud seda ära kasutada, mitte kumbki paar. Nüüd tuleb seda momentumit hoida. Jaanuaris läheb lahti Pariisi olümpiale kvalifitseerumine. Selleks hetkeks peab hoidma väga head stardikohta."

Vesik on kindel, et Eesti esipaar püsib muretult hooaja lõpuni Elite 16 ehk kõige tugevamas divisjonis. "Võib-olla sel aastal polegi isegi mõtet üle forsseerida ja rebestada ennast igasuguste turniiridega, pigem vaadata seda, et saaks järgmisel aastal healt kohalt minema," rääkis Vesik.

"Võib-olla teha pikem ettevalmistus kahe hooaja vahel. Sel aastal tegidki nad sammu edasi tänu sellele, et tegid ühe pikema välislaagri Tenerifel ja siis olidki kaks kuud tuuril. Said tugevate võistkondadega treenida ja mängida. Kokku olid umbes kolm kuud kodust ära. Turniiridel tegid erinevate meeskondadega trenni ja arvan, et see oli üks asi, mis andis neile palju. Oleme arutanud, et tahaks pärast seda hooaega teha nii, et sisehallides teeksid nad trenni võimalikult vähe."

"Mardi ja Kusti mäng on läinud natuke puhtamaks ja loogilisemaks," selgitas Vesik. "Nad teevad loogilisi asju ja ka tehniliselt korrektsemaks. Eks see enesekindlus kogemustega tule, kui oled seitse aastat mänginud, siis peab tulema mingi kindlust üht või teist moodi. Eks nad teevad kõvasti tööd ka pea poolega, et sealt saaks asjad paika."

Viimases alagrupimängus alistasid eestlased üllatuslikult hollandlased Alexander Brouweri ja Robert Meeuwseni. "Mäng ei olnud hea kummaltki poolt," tunnistas Vesik otsekoheselt. "Ideaalvõrkpalli me ei näinud. Üks meeskond surus serviga esimeses geimis hästi, teine meeskond teises geimis. Nad vist muutsid ka veidi mängu taktikat, Mart ja Kusti jäid natuke pikaks nende mängu taktikasse kinni. Kolmandas geimis servisid jälle Mart ja Kusti hästi. Hollandi mehed suruti sellise koha peale, et nad eksisid palju."

Rooma MM-i soosikutest rääkides tõi koondise peatreener välja Katari paari Cherif – Ahmed, norralased Mol – Sörum, tšehhid Perušič – Schweiner, brasiillased Andre – George ja itaallased Nicolai ja Cottafava. "Mardil ja Kustil on ka väga hea šanss, nad on hea hoo sisse saanud," lisas Vesik.

Eestlaste 1/16-finaal peetakse kolmapäeval 15. juunil algusega kell 18. Lucky loser'i ringist tulid vastasteks kanadalased Sam Schachter ja Dan Dearing. Kanadalased pääsesid kolmandana edasi surmagrupiks ristitud B-grupist ja alistasid seejärel eile hilisõhtul eestlastega samas alagrupis olnud Mehhiko duo Juan Virgen – Miguel Sarabia 2:0.

Kriitikat tegi Vesik MM-i alagrupiturniiri kohta, täpsemalt selle pihta, et geograafilise kaetuse huvides saavad osalema liiga paljud võistkonnad, millel puudub õige tase. See muudab aga alagrupiturniiri igavaks ja tasemelt kesiseks. "MM-il on igasuguseid kujusid, kes ei peaks siin olema. Olen nõus sellega, et igale kontinendile antakse üks vabapääse," lausus Vesik.