Bagnaia rõõmustas Itaalia GP-l kodufänne

Pühapäevast põhisõitu viiendalt positsioonilt alustanud itaallane läks 15 ringi enne finišit mööda Marco Bezzechist, tõusis esimeseks ning suutis valitsevat maailmameistrit Fabio Quartararot (Yamaha) kodupubliku rõõmuks lõpuni selja taga hoida.

Bagnaia ja Quartararo selja taga sai kolmanda koha Aprilica Racingu sõitja Aleix Espargaro. Bagnaia on viimasest kolmest etapist võitnud kaks, ühtlasi on ta viimasel kolmel etapil sõitnud välja kiireima ringi.

MotoGP sarja üldarvestuses on 122 punktiga esikohal Quartararo, 114 punkti on Espargarol ning Bagnaia on 106 punktiga kolmas. Juba järgmisel nädalal sõidetakse Kataloonias.