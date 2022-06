Quartararo võttis hooaja teise võidu, Bagnaia sõideti pikali

Stardist kõige paremini minema saanud Quartararo asus võidusõitu kohe juhtima. Parimalt stardikohalt läinud Aleix Espargaro (Aprilia) sai esimesse kurvi keerata teisena. Kolmandana keeras sinna Bagnaia, kuid tagant poolt tulnud Takaaki Nakagami (Honda) sisenes kurvi liiga suure hooga ning kukkus ja tõmbas kaasa nii Bagnaia kui ka Alex Rinsi (Suzuki).

Edasine võidusõit kulges Quartararo taktikepi järgi. Iga ringiga suurendas prantslane teiste ees edumaad ning keegi ei suutnud sellele midagi vastu panna. Quartararo edu oli 14 ringi enne lõppu juba üle kolme sekundi. Teisele kohale käis tugev heitlus Espargaro, Jorge Martini (Ducati) ja Johann Zarco (Ducati) vahel.

Sõidu lõpuosas üritas Espargaro end Ducatidest lahti rebida ning see tal ka õnnestus. Tundus, et hispaanlane võtab teise koha, kuid sõitja ajas segadusse mitu ringi sõidu lõpuni jäänud on. Nimelt arvas Espargaro, et sõit on läbi ning tõstis teise koha puhul käed taeva poole. Hiljem sai ta aru, et üks ring on veel sõita ning kihutas edasi. Paraku ei suutnud ta end pjedestaalile tagasi sõita. Sellega seoses sai teise koha Jorge Martin ning kolmandaks tuli Johann Zarco.

Sõidu üsna algusfaasis kukkus ka sel hooajal lausa kolm sõitu võitnud nooruke itaallane Enea Bastianini (Ducati).

Quartararo juhib MM-sarja punktitabelit 147 punktiga. Teisel kohal paikneb 125 punktiga Espargaro, Kolmandat kohta hoiab Bastianini 94 punktiga. Neljas on Zarco 91 punktiga. Bagnaia asub 81 punktiga viiendal kohal.

Järgmine etapp toimub Saksamaal Sachsenringil 19. juunil.