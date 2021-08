Eesti jäätantsija tegi prantslannast paarilisega ilusa debüüdi

Prantsusmaal Courchevelis peetaval iluuisutamise juunioride GP-etapil on Eesti eest esimest korda koos võistlev jäätantsupaar Marko Jevgeni Gaidajenko ja tema prantslannast paariline Solene Mazingue rütmitantsu järel viiendal kohal.

Gaidajenko ja Mazingue teenisid rütmitantsu eest 54,23 punkti, mis asetab nad vabatantsu ees viiendale positsioonile. Sellega parandas Gaidajenko ka oma tippmarki, eelmise paarilise Darja Netjagaga teenis ta rütmitantsu eest parimal võistlusel 47,73 silma.

Liidriks on USA paar Isabella Flores - Dmitri Tsarevski 60,56 punktiga, ka teine koht kuulub ameeriklastele, kui Oona ja Gage Brown said kohtunikelt 59,79 punkti. Gaidajenko - Mazingue on vabatantsu eel kolmandast kohast vaid 0,8 punkti kaugusel.

Jäätantsu vabatants toimub laupäeval.