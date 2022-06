Olümpiavõitjad jätavad hooaja vahele

"Otsustasime võtta võistlemisest väikese pausi, puhata ja keskenduda show'dele," ütles Cizeron AFP-le antud intervjuus.

"Praegu oleme kindlad selle suhtes, mida teeme järgmisel hooajal. Mis puutub tulevikku, siis selles osas jätame kõik uksed veel avatuks," lisas Papadakis.

Pärast Pekingi olümpiamänge lõpetasid 27-aastased Papadakis ja Cizeron hooaja kodustel maailmameistrivõistlustel Montpellier's, kus parandasid nii lühi- kui vabatantsu ja ka kahe kava kokkuvõttes maailmarekordit ning võitsid viienda MM-kulla. Võistluste järel olid kõlakad, et paar tõmbab sportlaskarjäärile joone alla. "See polnud tegelikult raske otsus. Võib-olla oli meil keeruline seda kinnitada, sest me pole varem seesugust otsust teinud," selgitas Papadakis, miks nad siiani tuleviku osas midagi kindlat polnud öelnud. "Samas oli ilmselge, et vajasime mõlemad puhkust ega pole valmis sügisel võistlemist jätkama."

17 aastat koos uisutanud ja alates 2014. aastast Kanadas tippakadeemias treeninud Papadakis ja Cizeron selgitasid, et peavad andma kehale võimaluse puhata. "Kindlasti ei tee me iga päev trenni, seega füüsiliselt on see rahulik aeg," arvas Cizeron. "Võistlemiseks on vaja sisemist põlemist ja see kas on või ei ole. Asi pole selles, et kui oled kõik võitnud, siis see leek kustub. Aga ilmselt kogu selles elustiilis, kogu aeg tuleb endast füüsiliselt kõik anda."

Sügisest plaanivad nad esineda üle Prantsusmaa erinevates show'des. "Meil on endiselt palju tegemist," ütles Papadakis.

"Kui oleksime otsustanud karjääri lõpetada, oleksime seda ka öelnud. Praegu ütleme, et jätame ühe hooaja vahele, me ei sulge ust võimalusele, et jätkame võistlemist," sõnas Cizeron.

Lisaks olümpiakullale ja viiele MM-kullale on nende auhinnakapis veel ka olümpiahõbe ja viis EM-kulda, samuti on nad EM-il ja MM-il korra jäänud teiseks. Kahel korral on Papadakis ja Cizeron võitnud ka GP-finaaletapi.