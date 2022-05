Meistrite liiga võitjaks krooniti 14. korda Madridi Real

Laupäevase finaali algus viibis enam kui pool tundi, sest suur osa Liverpooli poolehoidjaid ei olnud veel staadionile jõudnud. "Liverpooli fännidele mõeldud sissepääsud blokeeriti tuhandete fännide poolt, kes olid ostnud võltspiletid, mis kassades ei töötanud," kirjutas Euroopa jalgpalliliit UEFA kohtumise järel pressiteates.

"Selle tulemusena lükati avalööki 35 minutit edasi, et lubada võimalikult paljud õigete piletitega fännid staadionile. Pärast avavilet jätkus inimeste tunglemine väljaspool staadionit ja politsei ajas neid pisargaasiga laiali," teatas UEFA, lisades, et sündmusi hakatakse koos Prantsusmaa võimude ning jalgpalliliiduga uurima.

Kui pall Pariisis viimaks mängu pandi, oli ründavamaks pooleks Liverpool, aga Reali väravasuul seisnud Thibaut Courtois' tõrjus nii Mohamed Salahi kui Sadio Mane üritused, lükates viimase löögi robinsonaadiga posti. Kokku tegi Liverpool avapoolajal Hispaania klubi värava suunas üheksa pealelööki, Real tuletas oma ohtlikkust meelde üsna vaheaja eel, kui pärast pikka mõtlemispausi jättis VAR lugemata Karim Benzema värava.

Kohtumise ainus värav sündis 59. minutil, kui paremalt äärelt leidis Federico Valverde värava alt üles brasiillase Vinicius Juniori, kes palli kindlalt võrku sahistas. Kuigi Liverpool jätkas survega, seisis ikka ja jälle ees belglasest väravavaht ning viigiväravat ei leitudki.

Real võitis Liverpooli ka 2018. aasta Meistrite liiga finaalis, kui Hispaania klubi jäi Kiievis peale 3:1. Realile tähendas see siis suisa kolmandat järjestikust tiitlivõitu. Aasta hiljem aga jõudis taas suurde finaali Liverpool ning siis lahkusid Kloppi hoolealused võidukarikaga, kui Inglismaa klubide vahelises matšis alistati 2:0 Tottenham Hotspur.

Reali juhendajast Carlo Ancelottist sai esimene jalgpallitreener, kes võitnud Meistrite liiga neljal korral.

Enne finaali:

Liverpool kaotas viimati 8. märtsil, kui jäi kaheksandikfinaali korduskohtumises koduväljakul 0:1 alla Milano Interile. Sellele on järgnenud 18 kaotuseta mängu, millest viigiga on lõppenud vaid kolm. Inglismaal lõpetati hooaeg nii karika kui liigakarika võiduga, kuigi koduliiga lõppvaatuses tuli tunnistada Manchester City paremust.

Meistrite liiga alagrupiturniiril võitis Liverpool Madridi Atletico, Porto ja AC Milani vastu kõik kuus kohtumist, kaheksandikfinaalis alistati kahe mängu kokkuvõttes Inter 2:1, veerandfinaalis Lissaboni Benfica 6:4 ning poolfinaalis Villarreal 5:2.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pühendas laupäevase finaali Ukraina inimestele. "Mul on tuhandetel põhjustel hea meel, et see mäng siin toimub. Sõda jätkub ja me peame sellele mõtlema. Mängime seda finaali kõigi Ukraina inimeste jaoks. Olen kindel, et mõned inimesed Ukrainas saavad mängu vaadata ja teeme seda sajaprotsendiliselt teile," sõnas Klopp pressikonverentsil.

Real kindlustas Hispaania meistritiitli juba 30. aprillil, koduliigas võideti hooaja viimasest neljast mängust vaid üks. Meistrite liiga alagrupiturniiril kaotati teises voorus üllatuslikult Tiraspoli Sheriffile, kuid ülejäänud viis mängu - kaasa arvatud Interi ja Donetski Šahtari vastu - võideti.

Kaheksandikfinaalis kaotas Real Pariisi Saint-Germainile avamängu 0:1, aga võitis teise 3:1, veerandfinaalis saadi kahe mängu kokkuvõttes lisaaja järel 5:4 jagu tiitlikaitsjast Chelseast ning finaali viis Hispaania suurklubi hiilgav tagasitulek Manchester City vastu.

"Anname endast laupäeval võitmiseks parima, aga mõnikord su parimast ei piisa," tõdes Reali peatreener Carlo Ancelotti. "Jalgpallis loevad asjad, mida pole mõnikord võimalik kontrollida. Väärisime finaali pääsemist, aga võitmiseks ei pea tegema sama, mida enne: tähtis on see, mis juhtub suures mängus väljakul. Finaali võidab meeskond, kes suudab mängu oma tugevustega sobitada," lisas Ancelotti.

Kui Real peaks finaali võitma, saab itaallasest esimene treener, kes Meistrite liiga võitnud neljal korral. Kolm korda juhtis Liverpooli tiitlini Bob Paisley ning Reali Zinedine Zidane. Ancelotti triumfeeris aastatel 2003 ja 2007 Milaniga ning 2014 Realiga.