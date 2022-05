Finaali parimaks nimetatud Courtois loodab saada väärilise austuse osaliseks

Real alistas Meistrite liiga finaalis Liverpooli 1:0, kuid kohtumise tulemust Pariisis mõjutasis suuresti just Courtois' tõrjed. Liverpool tegi kokku 23 pealelööki Reali kolme vastu. Kui Real sai raamidesse ühe resultatiivse löögi ning Liverpooli väravavaht Alisson Becker ei pidanud tegema ainsatki tõrjet, siis Courtois pidi ära päästma koguni üheksa vastase üritust.

"Pidin oma karjääri nimel finaali võitma, et mu nime hakataks austama," ütles Courtois pärast hämmastavat üheksat tõrjet.

"Olen meeskonna esituse üle väga õnnelik ja uhke. Oleme võitnud maailma parimaid klubisid. [Manchester] City ja Liverpool olid sel hooajal uskumatud. Liverpool mängis suurepärase mängu, kuid meil oli üks võimalus ja suutsime ära lüüa," rääkis Reali väravavaht.

Courtois sõnas, et esimene tõrje Liverpooli ründeässa Mohamed Salahi vastu, andis talle kogu ülejäänud mänguks vajaliku enesekindluse.

"See on uskumatu, nii palju aastaid, nii palju tööd," rääkis belglane. "Paljud on mind kritiseerinud. Täna näitasime, kes on Euroopa kuningas," ütles Courtois.