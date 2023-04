Liverpooli fännid kaebasid UEFA Meistrite liiga finaali tõttu kohtusse

Eelmise aasta Meistrite liiga finaal lükkus 36 minutit edasi, kuna tuhanded Liverpooli fännid ei pääsenud 28. mail peetud finaalmatšil õigeks ajaks Stade de France'ile. Muuseas kasutas staadionil olnud märulipolitsei järjekorras olnud fännide peal pipragaasi.

Neljapäeval teatas Leigh Day advokaadibüroo, et on esitanud UEFA vastu hagi. Büroo ütles Reutersile, et hagiga on seotud 887 eraisikut, kes väidavad, et said finaalmängu eel vigastada.

UEFA ja Prantsuse ametivõimud süüdistasid kaoses esialgu piletipettust, kuid hilisem läbivaatamine tõestas, et selliste väidete toetuseks puuduvad tõendid. UEFA vabandas fännide ees mõned päevad pärast eelmisel kevadel toimunud mängu, samuti vabandas organisatsioon veebruaris ka Liverpooli ees.