Messi: Ballon d'Or'i peaks võitma Benzema

Benzema aitas Madridi Reali nii Hispaania meistriks kui Meistrite liiga võitjaks, 34-aastane Prantsusmaa koondislane lõi sel hooajal kõigi sarjade peale 44 väravat ning jagas kaaslastele 15 resultatiivset söötu.

"Selles ei ole mingeid kahtlusi, on selge, et Benzemal oli suurepärane aasta ja ta võitis ka Meistrite liiga," rääkis Argentina jalgpallitäht Messi kodumaa meediale. "Ta oli alates kaheksandikfinaalidest Reali jaoks esmatähtis. Ma arvan, et sel aastal ei ole mingit kahtlust, kes võidab."

Ballon d'Or'i kandidaadid nimetatakse 12. augustil, auhinnavõitjad selguvad 17. oktoobril.