Madridi Reali kapten lahkub klubist

Pärast viimast finaalivõitu Liverpooli üle Meistrite liigas andis Marcelo teada, et see oli tema viimane mäng Realis, vahendab The Indian Express.

34-aastane äärekaitsja on kõige autasustatum mängija Reali 120-aastase ajaloo jooksul, tõstes peakohale 25. karika Meistrite liiga finaalis. Samuti peetakse teda üheks läbi aegade parimaks vasakäärekaitsjaks.

"See on suurepärane hetk minu elus," sõnas Marcelo.

Sel hooajal ei ole Marcelo enam palju mänginud. Koduses Hispaania liigas on ta platsil käinud vaid 12 korral.

"Täna ei ole kurb päev, vaid tuleb rõõmustada, kuna võitsime jälle parima meistrivõistluse maailmas. Ma olen väga uhke nii enda kui ka oma pere üle."

"Ma ütlen teile üht. Reali tulevik on suurepäraste noorte mängijate tõttu vägagi heades kätes," vahendab The Indian Express.

Brasiillase arvele jäi Reali ridades rohkem kui 500 kohtumist. Klubi eest tegi ta debüüdi 2007. aastal.