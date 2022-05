Plokkvibu nais- ja segavõistkond kerkisid maailma edetabelis kolmandaks

Eesti vibusport plokkvibu võistlusklassis on jõudnud uuele, kõrgele tasemele. 2022. aasta hooaeg on Eesti plokkvibulaskuritele alanud eriti saavutusterohkelt.

17.–22. maini Lõuna-Koreas Gwangjus peetud MK-II etapil võitis Eesti plokkvibukoondis kaks hõbemedalit. Teise koha sai nii naiskond koosseisus Maria Tetsmann, Meeri-Marita Paas, Lisell Jäätma kui ka segavõistkond koosseisus Robin Jäätma ja Lisell Jäätma, vahendab Vibuliit.ee.

Eesti plokkvibunaiskond koosseisus Paas, Jäätma ja Tetsmann võitis kuu aega tagasi MK-sarja esimesel etapil Eestile kõigi aegade esimese MK-medali, saades kolmanda koha. Lõuna-Koreas aga jõuti finaali ja saadi hõbemedal.

Lisell Jäätma naasis Hyundai Archery maailmakarikasarja esimeselt etapilt individuaalselt samuti pronksmedaliga ning teiselt etapilt kõrge neljanda kohaga.

Ülitugevad esitused Eesti tippvibulaskuritelt on sellega naiskonna ja segavõistkonna tõstnud maailma edetabelis kolmandale kohale. Lisell Jäätma on tõusnud individuaalselt ajalooliselt kõrgele üheksandale kohale ja tema vend Robin Jäätma on praegu 11. kohal.

Lisell Jäätma kommenteeris oma kohta järgmiselt: "Mu üks eesmärke oli alati saada parima kümne hulka. Väga hea meel, et see lõpuks täitus. Järgmine eesmärk oleks saada parima viie hulka. Naiskonna ja segavõistkonnaga oleme see hooaeg näidanud väga häid tulemusi ja loodame saada veel kõrgemale."

Järgmine rahvusvaheline võistlus, kus Eesti vibukoondis on esindatud, toimub 6.– 12. juunini Münchenis, kus peetakse Euroopa meistrivõistlused.

